Non aspettare, bastano 2 euro per salvare la tua PS5 dal caldo: i danni altrimenti sono da centinaia di euro

Il problema non è il calore esterno in sé, ma la combinazione tra temperatura ambientale elevata, sessioni di gioco prolungate e accumulo di polvere nelle ventole. Quando il sistema di raffreddamento interno della PS5 è compromesso — anche parzialmente — la console va in thermal throttling, riduce le prestazioni e, nei casi più gravi, si spegne bruscamente per evitare danni permanenti. Riparare o sostituire i componenti danneggiati dal calore può costare centinaia di euro.

Il rimedio più economico è un dissipatore di calore per l’SSD interno. Un modulo come l’ARCTIC M2 Pro si aggancia a scatto senza viti né utensili e costa circa 5 euro. L’SSD della PS5 lavora a temperature elevate anche in condizioni normali, e con il caldo estivo il margine di sicurezza si riduce ulteriormente. Un dissipatore passivo è sufficiente per abbassare di qualche grado la temperatura del chip, prolungandone la vita operativa.

Come proteggere la PS5 dal caldo

Per chi vuole intervenire in modo più attivo sul raffreddamento della console, esistono basi con ventola integrata progettate per la PS5 Slim. La KIWI design D3, ad esempio, monta una ventola a due velocità con potenza compresa tra 5.000 e 6.500 RPM, include una docking station per due controller e tre porte USB aggiuntive. Il prezzo si aggira intorno ai 30-40 euro. C’è però un limite da considerare: questa base non è compatibile con PS5 Fat né con PS5 Pro, solo con la versione Slim. Chi possiede le altre varianti deve orientarsi su ventole esterne applicabili lateralmente, disponibili a prezzi analoghi.

Un aspetto che passa sistematicamente in secondo piano nel dibattito sul raffreddamento delle console è la pulizia. La polvere è il principale nemico del sistema termico: ostruisce le griglie di ventilazione, riduce il flusso d’aria e costringe la ventola interna a girare più velocemente e rumorosamente per compensare. Un kit antipolvere specifico per PS5, con pennelli e panni dedicati, si trova sotto i 10 euro e dovrebbe essere usato con cadenza regolare — non solo in estate. È contro-intuitivo, ma in molti casi una pulizia accurata migliora le temperature più di qualsiasi accessorio aggiuntivo.

Esiste anche la possibilità di sostituire direttamente la ventola interna, se quella originale è logorata o rumorosa. I kit di ricambio compatibili con PS5 sono venduti già con tutti gli accessori necessari al montaggio. L’operazione richiede di aprire la console, il che tecnicamente invalida la garanzia residua — dettaglio rilevante per le unità acquistate di recente.

Il costo complessivo per mettere in sicurezza la console prima dei mesi più caldi si aggira tra i 5 e i 15 euro, considerando dissipatore SSD e kit antipolvere. Cifre che diventano marginali se confrontate con il costo di una riparazione professionale o, nel caso peggiore, di una sostituzione della scheda madre.

Resta aperta una questione pratica: quanti utenti sanno che la PS5 Slim e la PS5 Fat hanno geometrie di raffreddamento diverse, e che gli accessori non sono intercambiabili tra le varianti?