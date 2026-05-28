Multiplex illimitati e canali satellitari aggiornati senza spendere un soldo: l'intrattenimento gratuito che aspettavamo da anni

Chi ha un decoder satellitare compatibile con TivùSat e non ha effettuato una riscansione delle frequenze negli ultimi mesi potrebbe non ricevere più correttamente canali che trasmettono regolarmente. I multiplex del sistema — che distribuisce gratuitamente centinaia di canali via satellite su tutto il territorio nazionale — hanno subito aggiornamenti significativi tra novembre 2025 e marzo 2026, con modifiche ai parametri di trasmissione di decine di emittenti.

Le variazioni più rilevanti riguardano il blocco di canali francesi. France 2, France 3, France 4, France 5, M6 e W9 hanno cambiato frequenza il 27 dicembre 2025, migrando tutti sul transponder 119 (11892 H). Arte HD aveva preceduto lo spostamento già il 20 novembre 2025. Anche BFM TV e Gulli sono passati su nuove frequenze nello stesso periodo. Chi non ha riscansionato da ottobre 2025 in poi li vede probabilmente come canali muti o assenti dall’EPG.

Cambiano i canali: aggiornamento gratuito

Sul versante italiano, Radio Norba TV ha cambiato frequenza il 5 febbraio 2026, spostandosi sul transponder 60. TVP Polonia HD ha ottenuto nuovi parametri il 20 febbraio 2026. Zed TV è entrato nel multiplex il 18 marzo 2026 in sostituzione di Baby TV. Juwelo TV, il canale di televendita di gioielli presente da anni su TivùSat al numero 61, ha lasciato la piattaforma il 31 marzo 2026 — uno dei canali che occupavano un LCN stabile da tempo.

Il sistema TivùSat trasmette via satellite Hot Bird 13°E, lo stesso che serve gran parte d’Europa. Questo significa che con una parabola orientata correttamente si ricevono anche centinaia di canali che non fanno parte del bouquet TivùSat in senso stretto, ma sono comunque in chiaro sullo stesso arco orbitale. Il transponder 129, gestito da Kabelio, distribuisce gratuitamente canali tedeschi come ARD Das Erste HD, ZDF HD, RTL HD, Sat.1 HD, ProSieben HD e i canali austriaci ORF, oltre a svizzeri come SRF 1 e SRF Zwei. Il transponder 123, gestito da SRG SSR, include RSI La1 e RSI La2 in italiano, RTS in francese, e un’ampia selezione di radio svizzere.

L’aspetto contro-intuitivo di TivùSat è che il valore reale del sistema non sta nei canali italiani, tutti già accessibili via digitale terrestre in buona parte del paese. Sta nell’aggregazione gratuita di emittenti internazionali che altrimenti richiederebbero abbonamenti separati o non sarebbero raggiungibili: BBC One e BBC Two in HD, ITV 1, Channel 4, Channel 5 (tutti sul transponder 113), i canali marocchini di SNRT in HD, il bouquet Warner Bros. Discovery con Dmax, Real Time, Food Network, Discovery, e il pacchetto Mediaset completo in HD incluso Canale 5 e Rete 4.

Per chi possiede già decoder e parabola, l’unica operazione necessaria è la riscansione automatica delle frequenze. Il decoder individua i nuovi parametri e aggiorna la lista canali. Nessun costo, nessuna attivazione. Chi invece non ha ancora un’antenna parabolica deve considerare che il posizionamento verso Hot Bird richiede un orientamento specifico — 13° Est — e che in alcune zone l’angolo di elevazione può rendere l’installazione più complessa rispetto al digitale terrestre.

Il canale Museum 4K, MyZen 4K e TravelXP 4K sul transponder 112 sono accessibili solo con smartcard 4K — un dettaglio tecnico che esclude chi ha decoder HD standard, anche se il segnale è tecnicamente ricevibile.