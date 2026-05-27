Quando Netflix annunciò il live action di One Piece, una parte consistente del fandom si preparò mentalmente al peggio. Non per malafede, ma per memoria storica: gli adattamenti in carne e ossa di manga e anime avevano accumulato un curriculum di delusioni abbastanza lungo da giustificare qualsiasi diffidenza. Il mondo di Eiichiro Oda, con i suoi pirati assurdi, le sue isole impossibili e le sue emozioni costruite su quasi trent’anni di fumetto, sembrava uno di quei mondi impossibili da tradurre in immagini senza perdere quello che conta davvero. Eppure la serie ha percorso un cammino quasi contromano, stagione dopo stagione, fino a guadagnarsi qualcosa che sembrava fuori portata: la fiducia del pubblico. E ora anche quella del suo creatore. Oda ha visitato il set della terza stagione a Cape Town, in Sudafrica, e ne è uscito con una sola parola per descrivere quello che ha visto: incredibile.

La reazione di Oda e cosa significa per i fan

Oda ha raccontato di aver visionato parte del materiale girato durante le riprese sudafricane, descrivendo le immagini come “incredibili” e aggiungendo di essere “impaziente” di vedere il risultato finale una volta completata la stagione. Chi conosce il suo approccio sa quanto quelle parole pesino. Eiichiro Oda non è il tipo d’autore che distribuisce elogi per inerzia o si lascia travolgere dall’entusiasmo del momento. Ha costruito negli anni una reputazione basata sul controllo capillare di ogni prodotto collegato alla sua opera, approvando, correggendo o bloccando adattamenti con una coerenza che i fan hanno imparato a riconoscere e rispettare. Dal primo giorno del live action Netflix ha ricoperto anche il ruolo di produttore esecutivo, il che significa che non è un osservatore esterno: è dentro il processo creativo, stagione dopo stagione. Che una visita al set di Cape Town si sia conclusa con entusiasmo dichiarato non è, quindi, un dettaglio da archiviare in fretta.

The Battle for Alabasta: il passaggio più difficile

La terza stagione si intitolerà The Battle for Alabasta e, al momento, è attesa per il 2027 su Netflix. Il materiale narrativo che andrà ad adattare è uno dei passaggi più amati e più complessi dell’intera saga. L’arco di Alabasta non è soltanto uno scontro tra pirati e un villain di turno: è il momento in cui One Piece smette di essere percepito come un’avventura spensierata e allarga il proprio respiro verso temi politici ed emotivi molto più pesanti. C’è una guerra civile alimentata da menzogne di stato, un regno che sta per implodere dall’interno, e una principessa, Vivi, che chiede ai pirati di aiutarla a salvare il suo paese sapendo che potrebbe perdere tutto nel farlo. C’è Crocodile come antagonista costruito per sembrare imbattibile, il primo vero muro che Rufy non riesce ad abbattere alla prima spallata. Tutto questo deve funzionare non solo come spettacolo visivo, ma come storia con conseguenze reali. Qui la posta è più alta di qualsiasi stagione precedente.

Il cast: le scelte che i fan aspettavano

Sul fronte degli attori, la terza stagione porta con sé alcune conferme importanti e qualche ingresso molto atteso. Joe Manganiello interpreterà Sir Crocodile, promosso a personaggio regular dopo la sua introduzione nella stagione precedente, portando con sé sia il peso fisico del personaggio sia la sua ambiguità politica. Lera Abova vestirà i panni di Nico Robin, anche lei elevata a regular, con tutto il carico narrativo che il suo personaggio porta fin dal momento in cui appare sullo schermo. Nel ruolo di Cobra, re di Alabasta, ci sarà Sendhil Ramamurthy. Tra le nuove aggiunte spicca soprattutto Xolo Maridueña nel ruolo di Ace, fratello di Rufy e personaggio dal peso enorme nell’economia emotiva della saga, uno dei casting più attesi da una fetta larghissima di fan. Cole Escola interpreterà invece Bon Clay, tra i personaggi secondari più amati e più imprevedibili dell’intero arco, capace di lasciare un’impressione difficile da dimenticare nel pubblico che lo incontra per la prima volta.

Due stagioni per guadagnarsi la fiducia

Arrivare a questo punto con un capitale di credibilità simile non era affatto scontato. La prima stagione aveva sorpreso quasi tutti, dimostrando che adattare One Piece in live action non era un’impresa proibita. La seconda, uscita a marzo, aveva confermato e alzato l’asticella: le recensioni erano state estremamente positive, con un punteggio che nella valutazione critica iniziale aveva toccato il 100% su Rotten Tomatoes, un risultato che sarebbe sembrato fantascienza fino a pochi anni fa per un live action tratto da un manga. One Piece non viene più trattato come un adattamento di nicchia: è diventato uno dei progetti centrali di Netflix, con tutto il peso industriale e creativo che quella posizione comporta. Ci sono aspettative enormi da gestire, un fandom globale abituato a difendere ogni dettaglio e una storia che da qui in avanti diventa sempre più complicata da rendere in forma live. In questo quadro, il fatto che Oda abbia camminato su quel set a Cape Town e ne sia uscito entusiasta vale più di qualsiasi trailer. Il 2027 è ancora lontano, ma la stagione è già cominciata nel modo migliore possibile.