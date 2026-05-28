RedMagic 11S Pro punta tutto su autonomia e raffreddamento per il gaming mobile

RedMagic porta sul mercato globale il RedMagic 11S Pro, nuovo smartphone da gaming in arrivo dal 10 giugno.

La ricetta è chiara: chip di fascia alta, raffreddamento avanzato e una batteria da 7.500 mAh, molto più grande di quella che si trova di solito sui top di gamma tradizionali. Un telefono pensato per chi gioca a lungo da mobile e non vuole vedere prestazioni e autonomia crollare dopo pochi minuti.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 e RedCore R4: doppio motore per frame rate più stabili

Dentro il RedMagic 11S Pro c’è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, affiancato dal chip proprietario RedCore R4. È questa la coppia su cui RedMagic punta per tenere più stabile il frame rate, soprattutto quando il gioco si fa pesante e la sessione si allunga. Perché il punto, su uno smartphone da gaming, non è solo partire forte nei primi minuti. È continuare a reggere quando la temperatura sale.

Il marchio parla anche di vantaggi per le funzioni AI e per la risposta generale del sistema, con un occhio ai titoli competitivi e ai giochi più esigenti. Tradotto: meno cali durante partite lunghe su titoli come Call of Duty Mobile o Genshin Impact, dove anche un rallentamento breve può farsi sentire. Restano poi i trigger dorsali, ormai un tratto tipico dei telefoni RedMagic: comandi extra, senza rubare spazio allo schermo.

AquaCore Cooling System: ventola da 24.000 giri, camera di vapore e liquido in movimento

La parte più riconoscibile del nuovo modello resta il raffreddamento. Il RedMagic 11S Pro monta un AquaCore Cooling System aggiornato, con una ventola interna che arriva a 24.000 giri al minuto, una camera di vapore più grande e un sistema definito dall’azienda “flowing fluorinated liquid cooling”, cioè un raffreddamento a liquido fluorurato in movimento.

È una scelta in linea con la storia di RedMagic, che da anni lavora su ventole integrate e soluzioni termiche ben visibili anche nel design. L’obiettivo è semplice: tenere a bada il calore prodotto dal chip nelle sessioni più intense, quelle in cui molti smartphone diventano caldi al tatto dopo una ventina di minuti. Al momento, nel materiale disponibile, non ci sono test indipendenti su temperature e consumi reali. I numeri, quindi, restano quelli forniti dal produttore. La strada però è evidente: puntare sulla prestazione sostenuta, non solo sul picco da benchmark.

Batteria da 7.500 mAh, display 144Hz e lancio globale: il pacchetto da 799 dollari

L’altro dato che salta subito all’occhio è la batteria da 7.500 mAh, con ricarica rapida da 80W. Una capacità superiore a quella di molti top di gamma classici, e un argomento forte per chi usa lo smartphone soprattutto per giocare, guardare video o restare online lontano da una presa. Come sempre, l’autonomia reale dipenderà da luminosità, refresh rate, rete e tipo di gioco.

Davanti c’è un display BOE full-screen a 144Hz, con fotocamera selfie sotto lo schermo per evitare fori e interruzioni durante il gioco. Il design resta quello tipico di RedMagic, comprese le finiture trasparenti su alcune versioni, con dettagli interni lasciati in vista. Il software è RedMagic OS 11.5, basato su Android 16, con Google Gemini AI integrato nell’esperienza d’uso.

Il RedMagic 11S Pro sarà disponibile a livello globale dal 10 giugno, con prezzo di partenza fissato a 799 dollari. Le vendite Early Bird scatteranno il 9 giugno, mentre i voucher saranno disponibili dal 3 giugno. Per il pubblico a cui parla questo telefono, più che la sottigliezza o l’eleganza da vetrina conta altro: giocare più a lungo, con meno calore e meno compromessi.