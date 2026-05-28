Svendita di console presso l'outlet MediaWorld: ne ho prese 2 per i miei nipoti (a questi prezzi è un regalo)

Il momento per comprare una console portatile non è dei più favorevoli. Sony ha aumentato i prezzi di PlayStation 5 e PS Portal per la seconda volta in poco tempo. Nintendo Switch 2 è appena uscita e ha già annunciato un ulteriore rincaro nei prossimi mesi, in parte legato alla crisi globale della RAM. Xbox è difficile da trovare a prezzi di lancio. In questo contesto, l’outlet di MediaMarkt su eBay offre due occasioni concrete che non rientrano nel rumore di fondo delle promozioni ordinarie.

La Nintendo Switch — modello originale, non Switch 2 — è disponibile in condizione “usato” a 216,75 euro. Su Amazon lo stesso modello costa 289 euro, su Fnac e PcComponentes 299,99 euro. Lo scarto supera i 70 euro rispetto al listino più basso. La PlayStation Portal, accessorio Sony che consente di giocare ai titoli PS5 in modalità remota, è invece disponibile nell’outlet in due varianti: a 160,65 euro in condizione “da esposizione” e a 199 euro come “nuovo con scatola aperta e non utilizzato”. Il prezzo standard nei principali rivenditori è 249 euro, con Amazon che la quota a 249 euro anch’essa.

Grande svendita di console: prezzi mai visti

Tutti gli articoli dell’outlet MediaMarkt su eBay includono spedizione rapida — spesso gratuita — e 30 giorni per il reso se il prodotto non soddisfa. Le condizioni “da esposizione” indicano prodotti che sono stati esposti in negozio senza essere mai stati utilizzati da un consumatore finale; “usato” implica invece un utilizzo precedente, ma il venditore garantisce il funzionamento. Non è la stessa cosa di acquistare da un privato su un marketplace generalista, anche se la differenza di rischio percepito è spesso sopravvalutata dagli acquirenti.

Il dato laterale che vale la pena tenere a mente: la Nintendo Switch originale è sul mercato dal 2017 e ha ancora un catalogo di giochi esclusivi di alto livello — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tra i più recenti — che la Switch 2, compatibile con i titoli della generazione precedente, non rende obsoleti. Comprare la vecchia Switch oggi, con Switch 2 già in commercio, significa accedere a un ecosistema maturo a prezzi ridotti, con la certezza che i titoli più importanti escano già da anni e siano spesso acquistabili a prezzi scontati.

Per la PS Portal vale un ragionamento diverso, e qui sta l’aspetto più interessante. Al lancio era essenzialmente un device per lo streaming remoto da PS5, il che la rendeva inutile senza una console Sony in casa. Un aggiornamento recente ha cambiato questa impostazione: ora la Portal può funzionare in modalità autonoma, senza necessità di fare streaming da PS5. Una funzione che ha ridisegnato il prodotto a posteriori, aumentandone il valore per chi non possiede già una PS5.

Lo stock dell’outlet MediaMarkt è storicamente limitato a poche unità per ogni prodotto. Non si tratta di un’offerta aperta finché dura: chi accede alla pagina eBay del venditore trova spesso esaurimenti rapidi, specialmente sulle configurazioni più convenienti. La disponibilità attuale non è garantita oltre il momento della consultazione.

Un aspetto che l’outlet non specifica sempre con chiarezza è il numero esatto di unità disponibili per ciascuna condizione. La differenza tra “ultime unità” e “stock ampio” cambia radicalmente l’urgenza dell’acquisto, ma quell’informazione emerge quasi sempre solo al momento di aggiungere il prodotto al carrello.