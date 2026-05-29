Digitale terrestre, si cambia ancora: la lista aggiornata di tutti i canali TV

Questo aggiornamento interessa milioni di telespettatori italiani che devono verificare e risintonizzare i propri televisori o decoder per continuare a godere dei programmi senza interruzioni.

Tra le principali novità vi sono conferme e cambiamenti su canali noti come Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 TGR Regione, Canale 5 HD, Italia 1 HD, Rete 4 HD, LA7 HD e TV8 HD, così come su emittenti più di nicchia e locali, che vedono una revisione della loro numerazione logica (LCN). Inoltre, alcuni canali hanno subito cambi di denominazione, come Prima Free, che ora figura come Primafree170 e Primafree231, mantenendo però la numerazione precedente. Queste modifiche rendono necessario un controllo periodico della propria lista canali, soprattutto per chi utilizza decoder o televisori più datati.

Gli aggiornamenti sia sulla numerazione che sul segnale

Gli aggiornamenti non riguardano solo la numerazione, ma anche la qualità del segnale. Alcuni canali HD sono stati confermati, mentre si segnalano conflitti temporanei di LCN tra versioni HD e standard. Chi possiede televisori con tuner DVB-T2 deve quindi prestare attenzione a possibili duplicazioni e alla presenza di versioni aggiornate di canali come Rai 4 HD, Rai Premium HD e Rai News 24 HD.

Un aspetto importante riguarda le emittenti locali: la nuova lista aggiornata mostra numeri e denominazioni precise, consentendo agli utenti di identificare facilmente le stazioni regionali e quelle dedicate a specifici contenuti, come sport, musica e informazione. In alcune regioni, specialmente dove la copertura è più frammentata, la risintonizzazione automatica del decoder è consigliata per evitare la perdita di canali o errori nella numerazione.

Per chi utilizza servizi di streaming integrati o app di guida TV, l’aggiornamento dei canali del digitale terrestre comporta anche la revisione delle informazioni disponibili sull’app. Ciò garantisce una fruizione continua dei programmi, evitando che applicazioni di terze parti mostrino dati obsoleti o canali non più attivi.

In sintesi, i telespettatori italiani devono tenere d’occhio gli aggiornamenti della lista canali digitale terrestre, risintonizzare i propri dispositivi e verificare eventuali cambi di denominazione o conflitti tra canali HD e standard. Questo controllo periodico permette di mantenere l’esperienza TV fluida e di accedere a tutte le emittenti aggiornate senza problemi.