SteamOS 3.8.6 Beta allarga il supporto agli handheld gaming e porta il VRR su HDMI

Valve allarga il lavoro su SteamOS con la beta 3.8.6, un aggiornamento che guarda non solo a Steam Deck ma anche al mercato sempre più affollato degli handheld gaming.

La nuova versione punta su tre aspetti principali: maggiore supporto ai dispositivi portatili da gioco, più stabilità generale e arrivo del VRR su HDMI sui modelli compatibili. È un passo utile per rendere SteamOS più maturo fuori dal solo ecosistema Steam Deck, mentre i PC handheld continuano a moltiplicarsi e Valve prova a trasformare il suo sistema operativo in una piattaforma più ampia.

VRR via HDMI 2.1: arriva il supporto, ma è ancora in prova

La novità più evidente di SteamOS 3.8.6 Beta è il VRR via HDMI, cioè la frequenza di aggiornamento variabile quando si usa un’uscita video esterna. Nelle note dell’aggiornamento Valve parla di supporto sui dispositivi con uscita HDMI nativa. Un dettaglio importante, perché il risultato dipende dall’hardware e da tutto il percorso del segnale verso TV o monitor. Il supporto, va detto, è ancora preliminare. Quindi non è scontato che funzioni allo stesso modo su tutti gli schermi compatibili con HDMI 2.1.

Qualche limite, insomma, è da mettere in conto. Il lavoro sembra legato anche ai progressi di AMD sul supporto HDMI 2.1 in ambiente Linux, tema seguito da tempo dalla comunità open source. Con questa beta Valve segnala pure un miglioramento del frame pacing con VRR, cioè della regolarità con cui i fotogrammi arrivano a schermo. È una correzione tecnica, ma può pesare parecchio sulla sensazione di fluidità, soprattutto nei giochi che non tengono sempre il massimo refresh del display. Tra i fix c’è anche una connessione più affidabile di alcune TV TCL tramite Steam Deck Dock. Dettaglio piccolo, forse. Ma per chi gioca sul televisore del salotto può contare eccome.

MSI Claw, Lenovo Legion Go e OneXPlayer: SteamOS guarda oltre Steam Deck

L’altra novità forte è l’estensione del supporto ai controller integrati di diversi handheld gaming. Valve cita in particolare MSI Claw A1M, MSI Claw 7 AI+ A2VM, MSI Claw 8 AI+ A2VM, MSI Claw A8 BZ2EM, oltre alle serie OneXPlayer Apex e OneXPlayer X1. Questo non vuol dire, almeno per ora, che SteamOS sia certificato in modo completo su tutti questi dispositivi. Però è un passo concreto verso una compatibilità più ampia di SteamOS, non più legata soltanto all’ecosistema Steam Deck.

C’è anche un intervento specifico sui controller basati su dispositivi AccelGyro3D, con riferimento al primo Lenovo Legion Go e alla MSI Claw A1M. Sono componenti che gestiscono input e sensori, compresi giroscopio e controlli di movimento: elementi spesso delicati quando si passa da Windows a una distribuzione Linux pensata per giocare. Nei forum tecnici il tema circola già. Un utente di TechPowerUp ha raccontato di aver usato Bazzite sulla propria Claw A1M e di voler provare l’immagine ufficiale di SteamOS dopo alcuni blocchi in avvio. È solo una testimonianza, certo. Ma rende bene l’aria che tira: molti utenti cercano una base più stabile, meno arrangiata, per questi dispositivi.

Driver grafici, audio HDMI e Bluetooth Wake: i ritocchi che pesano nell’uso quotidiano

La beta di SteamOS 3.8.6 aggiorna anche il driver grafico. Valve parla di maggiore stabilità e dell’aggiunta di funzioni richieste da alcuni giochi, tra cui Crimson Desert. Non ci sono dettagli tecnici approfonditi su estensioni o componenti inseriti, ma il riferimento al titolo di Pearl Abyss lascia intendere un lavoro mirato sulla compatibilità. Ordinaria manutenzione, sì. Ma indispensabile per un sistema operativo che deve reggere cataloghi sempre più grandi. Sul fronte audio arrivano miglioramenti per l’audio via HDMI, insieme a correzioni di bug e interventi sulla stabilità generale.

Valve ha inoltre ripristinato il Bluetooth Wake per Steam Deck LCD, la funzione che permette di risvegliare il dispositivo con periferiche Bluetooth, e ha abilitato il risveglio dalla sospensione per gli Steam Controller collegati. Sono novità meno vistose del VRR HDMI, ma si sentono nell’uso di tutti i giorni: dock, televisore, controller sul divano, sospensione e ripresa della partita. La beta resta una beta, con tutti i rischi del caso. Ma la direzione è chiara: rendere SteamOS più adatto a un mondo handheld ormai molto più largo del solo Steam Deck.