MSI Claw 8 EX AI+: al Computex 2026 il nuovo handheld punta su Intel Arc G3 Extreme

MSI prova a rafforzare la sua presenza nel mercato degli handheld PC con Claw 8 EX AI+, la nuova console portatile da gaming presentata al Computex 2026 di Taipei.

Il dispositivo è stato mostrato oggi, 1 giugno 2026, dopo mesi di indiscrezioni e schede tecniche circolate online. Al centro ci sono i processori Intel Arc G3 Extreme, scelti per dare più peso alla nuova generazione della Claw e rendere MSI più competitiva in un settore ormai affollato, dove prestazioni, autonomia, schermo e gestione del calore fanno la differenza nell’uso reale.

Intel Arc G3 Extreme: Panther Lake, grafica Xe3 e la scommessa sull’efficienza

Il cuore della MSI Claw 8 EX AI+ è la piattaforma Intel Arc G3 Extreme, una linea di chip pensata per i dispositivi portatili da gioco e basata sull’architettura Panther Lake. Stando ai dati diffusi al Computex, il processore mette insieme 2 core Performance, 8 core Efficiency e 4 core LPE, con i nuovi core Coyote Cove e Darkmont in un pacchetto studiato per tenere a bada i consumi. La parte grafica passa invece da una iGPU Xe3 “Celestial” con 12 Xe core. Le frequenze della CPU possono salire fino a 4,7 GHz in boost.

La scelta conferma il lavoro di Intel sugli handheld gaming, un terreno dove non basta il picco nei benchmark: contano autonomia, temperature e prestazioni che reggano anche dopo mezz’ora di gioco. Nei corridoi della fiera, un rappresentante MSI citato dalla stampa specializzata ha parlato dell’obiettivo di offrire “un’esperienza più stabile nelle sessioni lunghe”, non solo numeri più alti sulla scheda tecnica. In altre parole: meno compromessi tra batteria, rumore delle ventole e frame rate. Almeno sulla carta.

Display da 9 pollici, batteria da 80 Wh e HyperFlow: MSI alza l’asticella hardware

La Claw 8 EX AI+ monta un display touchscreen IPS-level da 9 pollici con risoluzione 1920×1200, refresh rate variabile tra 48 e 120 Hz, copertura 100% sRGB e luminosità dichiarata fino a 500 nit. È uno schermo più grande rispetto a molti rivali diretti. Una scelta utile per leggere meglio testi e interfacce dei giochi PC, ma che si paga in peso e dimensioni. La console arriva infatti a 785 grammi.

MSI ha scelto una batteria da 80 Wh, un dato importante per questa categoria, insieme al sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow con doppia ventola, doppia heat pipe e design termico intraflow. I controlli usano joystick e grilletti Hall-effect, apprezzati perché riducono il rischio di drift con il passare del tempo. Anche il motore di vibrazione è stato rivisto, con l’obiettivo di offrire un feedback aptico più preciso. Per memoria e spazio di archiviazione sono previsti fino a 32 GB di LPDDR5X onboard e uno slot M.2 PCIe 4.0 NVMe per SSD.

La dotazione comprende anche due porte Thunderbolt 4 fino a 40 Gbps, lettore microSD, jack audio da 3,5 mm, doppi speaker da 2 W con elaborazione TD Audio e supporto Hi-Res Audio. Sul fronte wireless ci sono Wi-Fi 7 e Bluetooth 6: caratteristiche ormai attese sui prodotti premium, ma non ancora scontate su tutte le console portatili Windows.

Xbox mode, lancio il 23 giugno e prezzo ancora da chiarire

Sul fronte software, MSI porta una versione aggiornata di MSI Center M, l’interfaccia pensata per gestire profili prestazionali, libreria giochi e impostazioni rapide. La novità più interessante è però la Xbox mode, descritta come un ambiente più pulito, più centrato sul gioco, con minore uso della memoria e accesso più rapido ai titoli installati. Una piccola ammissione, in fondo: Windows resta versatile, ma sugli handheld ha ancora bisogno di un’interfaccia più ordinata.

La disponibilità della MSI Claw 8 EX AI+ sarebbe prevista per il 23 giugno 2026, ma MSI non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale. Secondo report circolati prima della presentazione, il listino potrebbe aggirarsi intorno ai 1.499 dollari. Una cifra che porterebbe il dispositivo nella fascia alta del mercato, più vicino alle soluzioni premium che alle console portatili tradizionali. Dopo l’annuncio, nei commenti online, diversi utenti hanno mostrato interesse per Panther Lake e per la nuova grafica Xe3, ma anche qualche dubbio sul possibile prezzo. Ed è lì che si giocherà buona parte della partita: non solo prestazioni, ma equilibrio tra ambizione tecnica e costo reale al lancio.