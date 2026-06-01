Non dovrete più cercare i canali, questo nuovo standard televisivo promette di cambiare tutto

Nel 2026 la televisione tradizionale e internet diventano una cosa sola.
Nel 2026 la televisione tradizionale e internet diventano una cosa sola.
Valentina Giungati
Pubblicato il 1 giu 2026
Non dovrete più cercare i canali, questo nuovo standard televisivo promette di cambiare tutto

Lo standard si chiama DVB-I, e la sua logica è semplice quanto radicale: fare zapping da un canale all’altro significa passare da uno con sorgente l’antenna a uno con sorgente internet senza nemmeno accorgersene. L’utente non gestisce più la provenienza del segnale. Il televisore lo fa in automatico.

Il DVB-I unifica canali via internet e canali via antenna o satellite in un’unica lista, rendendo trasparente l’origine del segnale. In più, se la connessione internet è instabile, il sistema ripega sul segnale digitale terrestre per garantire continuità — e viceversa, se si interrompe il flusso dall’antenna, il sistema commuta su quello web. Non è uno streaming né una televisione tradizionale: è un ibrido gestito in tempo reale dall’apparecchio.

Non servirà più cercare i canali sulla TV

Uno degli effetti meno discussi ma più concreti riguarda le abitazioni senza antenna. Il DVB-I consente di vedere i canali del digitale terrestre anche su televisori non collegati ad antenna esterna — per esempio nella camera dei ragazzi sprovvista di presa antenna dove arriva solo il wifi domestico. In pratica, l’accesso alla televisione gratuita smette di dipendere dall’impianto fisico.

Non servirà più cercare i canali sulla TV-webnews.it

La sperimentazione italiana è già in corso. I canali DVB-I in fase sperimentale appaiono nella numerazione sopra il 500: Canale 5, per esempio, si trova al 505, integrato con quelli del digitale terrestre. I televisori compatibili sul mercato sono ancora pochi, ma l’elenco è in espansione.

Dentro questa lista unificata compare anche una categoria di contenuti che molti non si aspettano di trovare nel telecomando: i canali FAST, acronimo di Free Ad-supported Streaming TV. Si tratta di canali tematici — documentari, serie TV vintage, cinema d’azione, cartoni animati — che appaiono direttamente nella lista canali principale, mescolati a quelli generalisti. L’utente li scopre facendo zapping, senza bisogno di password o configurazioni. È la logica opposta rispetto alle piattaforme streaming: nessun account, nessun abbonamento, nessun menu da navigare.

Per molti versi il DVB-I ricorda i servizi IPTV già presenti su alcuni televisori come LG Channels e Samsung TV Plus. La differenza è che al posto di un’app proprietaria, troviamo un “tuner software” indipendente e aperto a tutti i broadcaster e ai fornitori di contenuti che sceglieranno di adottare lo standard. Nessun ecosistema chiuso, nessuna dipendenza da un singolo produttore.

Il punto contro-intuitivo è che questo standard, pensato per semplificare l’esperienza dell’utente, sposta una complessità enorme sul lato tecnico. Le future versioni dell’HbbTV sono già orientate verso l’utilizzo congiunto con il DVB-I: non avranno più bisogno di un flusso di trasporto dedicato terrestre o satellitare, ma saranno completamente autonome per integrarsi con il flusso IP.

Dal punto di vista dell’esperienza quotidiana, il cambiamento è radicale proprio perché non si vede. Nessun menu da cambiare, nessuna sorgente da selezionare. Nel maggio 2026, la risintonizzazione automatica dei canali è già prassi ordinaria sul digitale terrestre italiano — ma quello che verrà dopo è un sistema che si aggiorna da solo, sceglie la rete migliore e non chiede all’utente di sapere da dove arriva il segnale. La domanda che rimane aperta è chi controllerà la lista canali unificata, e secondo quali criteri.

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