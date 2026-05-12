Ho donato i miei vecchi dispositivi tech per farli rottamare: li ho seguiti con il GPS, ecco invece dove sono finiti

Un vecchio tablet consegnato a un centro di raccolta autorizzato in Europa ha percorso 6.500 chilometri per riemergere in una discarica a cielo aperto alla periferia di Accra, in Ghana.

Nonostante le promesse di riciclo certificato e i loghi sulla sostenibilità, la tracciabilità tramite micro-GPS inseriti clandestinamente nei rifiuti elettronici (e-waste) rivela una realtà divergente dalle dichiarazioni ufficiali. Secondo il Global E-waste Monitor 2024, nel 2022 sono stati generati 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, ma solo il 22,3% è stato documentato come correttamente raccolto e riciclato.

Il viaggio dei dispositivi dismessi spesso non termina nelle fonderie ad alta tecnologia per il recupero di terre rare, ma attraversa i porti del Sud-est asiatico o dell’Africa occidentale sotto la falsa etichetta di “beni usati”. Questa classificazione permette di aggirare la Convenzione di Basilea, che vieta l’esportazione di rifiuti pericolosi verso Paesi non OCSE. Una volta arrivati a destinazione, i dispositivi subiscono processi di estrazione rudimentali. In molti siti monitorati, il rame viene recuperato bruciando i cavi all’aperto, un’operazione che rilascia diossine e furani persistenti nel suolo per decenni.

Dove finiscono i dispositivi tech che vengono smaltiti erroneamente

Un dettaglio spesso trascurato riguarda il valore economico marginale che sposta questi flussi. Per recuperare un grammo d’oro da vecchi smartphone serve circa una tonnellata di schede logiche, un’efficienza teorica che però sbatte contro i costi energetici e logistici dello smaltimento legale in Occidente.

Il costo del trattamento a norma di un monitor CRT è superiore al valore dei materiali recuperabili, creando un incentivo economico strutturale per l’esportazione illegale. Paradossalmente, alcune delle rotte più trafficate non partono solo dai consumatori privati, ma da lotti di dismissione aziendale gestiti da broker che operano come subappaltatori di secondo o terzo livello, frammentando la responsabilità legale fino a renderla rintracciabile solo tramite sensori satellitari.

Non sempre il destino è la discarica illegale. In alcuni casi, i localizzatori hanno mostrato soste prolungate in magazzini di transito in Europa orientale, dove i dispositivi vengono smembrati per alimentare il mercato dei pezzi di ricambio rigenerati. Schermi, batterie e fotocamere ancora funzionanti rientrano nel circuito commerciale globale, spesso finendo su piattaforme di e-commerce come componenti “nuovi” o “compatibili”. Questo mercato grigio rappresenta una forma di riuso non censita che sfugge sia alle statistiche sul riciclo sia a quelle sullo smaltimento.

Mentre l’attenzione si concentra sull’impatto ambientale delle sostanze tossiche come piombo e mercurio, emerge un dato laterale meno discusso: la perdita di sovranità sulle risorse critiche. Ogni anno vengono dispersi materiali per un valore stimato di 62 miliardi di dollari, una cifra che supera il PIL di molte nazioni in via di sviluppo che ricevono quegli stessi rifiuti. Il monitoraggio GPS indica che la catena di custodia si interrompe quasi sempre nei grandi hub portuari internazionali, dove il volume dei container rende impossibile un’ispezione capillare.

Una nave cargo può trasportare oltre 20.000 container; meno dell’1% di questi viene effettivamente scansionato per verificarne il contenuto reale rispetto alla bolla di accompagnamento. Il dispositivo che credevi di aver rottamato correttamente potrebbe essere ancora acceso, a migliaia di chilometri di distanza, alimentando un’economia di sussistenza basata sulla combustione di polimeri plastici.

Questo non vuol dire che non bisogna smaltirli ma bisogna fare molta attenzione a chi ci si rivolge, le grandi catene, aziende serie e negozi affidabili. Non tutti rispettano la vera filiera e questo è indispensabile per recuperare tutti i materiali che possono essere riutilizzati. Seguire gli iter è fondamentale e va fatto presso discariche autorizzate o presso negozi convalidati, non dove capita, perché i prodotti potrebbero essere rivenduti o riutilizzati, anche se datati o comunque non smaltiti in modo idoneo.