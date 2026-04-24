Ho trovato lo SPID bloccato, avevo fatto un errore banale: attenzione o ti tocca rifare la procedura

Il silenzio del portale Inps o dell’Agenzia delle Entrate, interrotto solo da un rettangolo rosso che avvisa che le credenziali sono state sospese, è il nuovo incubo digitale degli italiani.

Spesso non si tratta di un attacco hacker né di un guasto sistemico, ma della conseguenza diretta di una distrazione reiterata durante la fase di login. Basta digitare per tre o cinque volte una password errata – magari perché il correttore automatico ha inserito una maiuscola di troppo – per far scattare i protocolli di sicurezza dei vari Identity Provider.

SPID bloccato, cosa è successo e come risolvere

Quando il sistema rileva troppi tentativi falliti, entra in uno stato di protezione che varia sensibilmente a seconda del gestore scelto (Poste Italiane, Aruba, Sielte o InfoCert, per citarne alcuni). Il blocco non è un capriccio burocratico, ma una difesa necessaria contro i tentativi di brute force. Tuttavia, la gestione del ripristino non è identica per tutti.

In molti casi, il blocco è temporaneo: una sospensione che dura solitamente 30 minuti o un’ora, trascorsi i quali è possibile riprovare. Il vero problema sorge quando l’utente, preso dal panico o dalla fretta, continua a forzare l’accesso durante il periodo di congelamento, rischiando di passare dalla sospensione temporanea alla revoca definitiva delle credenziali.

Esiste un dettaglio tecnico che molti sottovalutano: la sincronizzazione dell’orario sul proprio smartphone. Se l’orologio del telefono non è perfettamente allineato con quello della rete (magari per una configurazione manuale errata), i codici OTP generati dalle app potrebbero risultare già scaduti nel momento in cui vengono inseriti, portando al blocco del profilo anche se la password è corretta.

Se l’attesa non risolve il problema, la prima mossa non è chiamare un call center, ma cercare la funzione di “recupero password” sul sito del proprio provider. Questo passaggio resetta il conteggio degli errori. Sarà necessario avere a portata di mano:

Il codice identificativo ricevuto via mail al momento dell’attivazione.

Il codice fiscale.

L’accesso alla casella di posta elettronica o al numero di cellulare certificato.

Se l’utente smarrisce anche queste informazioni di recupero, la situazione precipita. In assenza di strumenti di validazione secondari, il gestore non può garantire l’identità del richiedente e l’unica strada percorribile diventa la disattivazione del vecchio account e l’avvio di una nuova procedura di riconoscimento. È qui che l’errore banale diventa costoso, non solo in termini di tempo ma talvolta anche economici, se si sceglie il riconoscimento via webcam a pagamento o ci si deve recare fisicamente in un ufficio postale.

Forse dovremmo smettere di considerare lo SPID come una semplice “chiave” e iniziare a guardarlo come un documento d’identità vivo. L’intuizione che sfugge è che il blocco non è un fallimento del sistema, ma il suo corretto funzionamento: in un’architettura digitale sana, l’utente deve essere il primo ostacolo alla propria insicurezza. Paradossalmente, rendere l’accesso “troppo facile” o permettere infiniti tentativi di errore renderebbe l’intera infrastruttura nazionale vulnerabile.

Chi si trova con l’identità sospesa farebbe bene a controllare anche lo stato dei propri documenti fisici. Molti blocchi “inspiegabili” derivano infatti dalla scadenza della carta d’identità o del passaporto registrati nel sistema: se i dati del documento presente nel database del provider non corrispondono più a quelli dell’Anagrafe Nazionale, il sistema può innescare procedure di verifica che limitano l’operatività dello SPID fino all’aggiornamento dei file.