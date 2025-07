HONOR 400 a 379,90€: prezzo SGRETOLATO su Amazon

Non lasciarti scappare uno degli smartphone di fascia media più interessanti degli ultimi mesi: con soli 379,90 euro puoi portarti a casa HONOR 400, un concentrato di innovazione e stile che non teme rivali nella sua fascia di prezzo. Questo smartphone si presenta come la scelta perfetta per chi desidera prestazioni di alto livello senza dover spendere una fortuna. E la convenienza è subito evidente: grazie allo sconto immediato di 20 euro rispetto al listino, ti garantisci un dispositivo dal rapporto qualità-prezzo imbattibile. Con i suoi soli 177 grammi, il HONOR 400 è pensato per chi cerca un alleato leggero ma potente, pronto ad accompagnarti ovunque senza appesantire le tue giornate.

Potenza e intelligenza: il cuore tecnologico di HONOR 400

A colpire subito è la fotocamera AI Ultra-Chiara da ben 200MP, un vero gioiello capace di catturare ogni dettaglio con una precisione mai vista prima su un dispositivo di questa fascia. Grazie allo zoom AI Super 30X e alla stabilizzazione ottica, ogni scatto è nitido e professionale, mentre il sofisticato sistema di elaborazione basato su 12,4 miliardi di parametri trasforma ogni foto in un capolavoro. Ma le sorprese non finiscono qui: il display AMOLED da 6,55 pollici, con una luminosità di picco di 5000nit e refresh rate di 120Hz, garantisce immagini vivide e colori brillanti anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca batte il potente Snapdragon 7 Gen 3, supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, per una fluidità e una reattività che fanno davvero la differenza. E con Android 15 hai sempre a disposizione le ultime funzionalità, per un’esperienza d’uso sempre al passo coi tempi.

Design, autonomia e resistenza: il tutto in un’offerta da non perdere

Non solo prestazioni, ma anche autonomia da record grazie alla batteria al silicio-carbonio da 5300mAh, progettata per durare: mantiene l’80% della capacità anche dopo quattro anni, così puoi dire addio all’ansia da ricarica. E quando serve energia extra, la ricarica rapida 66W SuperCharge ti rimette in pista in pochi minuti (ricorda che il caricatore va acquistato separatamente). Il HONOR 400 non teme l’acqua né la polvere, grazie alla certificazione IP65, e la robustezza è garantita dalla certificazione anti-caduta a 5 stelle. Il design sottile e raffinato nella colorazione Desert Gold, insieme al supporto 5G, NFC, Bluetooth, Wi-Fi e Dual SIM, lo rende il compagno ideale per ogni esigenza, dal lavoro al tempo libero. Se vuoi distinguerti scegliendo un dispositivo completo, affidabile e all’avanguardia, questa è l’offerta che stavi aspettando: non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa il HONOR 400 a un prezzo così vantaggioso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.