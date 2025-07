HP Envy Inspire 7924e: qualità e risparmio con lo sconto del 44%

Un’occasione così non capita tutti i giorni: oggi puoi portarti a casa la stampante a colori a getto d’inchiostro HP Envy Inspire 7924e a un prezzo che definire straordinario è poco. Parliamo di soli 88,86 euro, ben lontani dai 159,99 euro di listino, uno sconto del 44% che fa davvero la differenza per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità.

La HP Envy Inspire 7924e è la scelta perfetta per chi cerca una stampante multifunzione capace di adattarsi sia all’ambiente domestico sia a quello aziendale, offrendo una versatilità che conquista fin dal primo utilizzo. L’acquisto è ideale per chi non si accontenta delle solite stampanti, ha bisogno anche di uno scanner e desidera affidabilità, efficienza e risultati sempre impeccabili, il tutto a un prezzo che lascia senza parole.

Offerta esclusiva: risparmio e funzionalità al top

La HP Envy Inspire 7924e racchiude tutte le caratteristiche che servono per soddisfare le esigenze di studenti, famiglie e piccoli uffici. La stampa fronte/retro automatica e la funzione senza bordi sono pensate per chi vuole risultati professionali sia nei documenti che nelle fotografie. Con la connettività Wireless Dual Band e il supporto a Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, stampare da smartphone, tablet o computer diventa un gioco da ragazzi: basta un tocco sull’app HP Smart e il lavoro è fatto, senza complicazioni.

La velocità non delude: fino a 22 pagine al minuto in bianco e nero e 20 a colori, numeri che fanno la differenza quando il tempo stringe. E con una risoluzione di 600 x 600 dpi, ogni stampa risulta nitida e precisa, perfetta anche per le presentazioni più importanti.

La HP Envy Inspire 7924e non si limita a offrire prestazioni di alto livello, ma garantisce anche una gestione dei supporti davvero versatile: dai classici formati A4, A5 e A6 fino alle buste, con una capacità di caricamento di ben 125 fogli. L’utilizzo di cartucce originali HP è garanzia di qualità costante, mentre l’iscrizione al programma HP+ aggiunge un ulteriore vantaggio: tre mesi gratuiti del servizio Instant Ink, che ti consegna le cartucce direttamente a casa prima che finiscano, così non rimani mai senza inchiostro nei momenti cruciali.

HP Envy Inspire 7924e: l’offerta Amazon

Nella confezione trovi tutto il necessario per partire subito: cartuccia originale HP 303 nero, carta fotografica e accessori per l’installazione. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: la HP Envy Inspire 7924e è l’investimento intelligente per chi vuole praticità, affidabilità e una marcia in più nella gestione quotidiana dei documenti. Adesso è il momento giusto per rinnovare la tua postazione di lavoro o dare una marcia in più allo studio di casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.