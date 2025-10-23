HP Laptop 17 con schermo maxi e prestazioni solide in offerta su Amazon

Ecco un’offerta che non puoi lasciarti scappare: su Amazon Italia il HP Laptop 17 cn2005sl è proposto a soli 449,99 euro invece di 519,99 euro, con uno sconto del 13% che difficilmente troverai altrove su questa fascia di prodotto. Questa promozione ti permette di mettere le mani su un laptop che punta tutto su un rapporto qualità-prezzo difficile da battere, perfetto per chi vuole il massimo spazio visivo e una reattività da vero protagonista della produttività quotidiana, senza spendere cifre da capogiro. Immagina di poter lavorare, studiare o gestire le tue attività digitali con la comodità di un ampio schermo da 17,3 pollici FHD IPS antiriflesso, luminoso e perfetto per il multitasking, la gestione di fogli di calcolo o anche per chi si diletta nell’editing video di base. Un’offerta così vantaggiosa è rara e, vista la domanda, non resterà disponibile a lungo.

Potenza e versatilità senza compromessi

Il HP Laptop 17 cn2005sl è progettato per chi non vuole rinunciare a nulla: sotto la scocca batte un processore Intel Core i5 1235U, in grado di raggiungere i 4,7 GHz con 12 thread, che garantisce una marcia in più nelle attività di tutti i giorni. La grafica integrata Intel Iris Xe offre prestazioni più che adeguate per la navigazione, la gestione di documenti, la visione di contenuti multimediali e anche qualche ritocco fotografico leggero. A bordo trovi 8GB di RAM DDR4 che, seppur non espandibili, assicurano fluidità e rapidità nell’utilizzo quotidiano, affiancati da un SSD da 512GB che accelera ogni operazione, dall’avvio del sistema all’apertura delle applicazioni. La dotazione di porte è completa: HDMI, USB-A, USB-C e lettore di schede SD, per collegare senza problemi tutti i tuoi dispositivi e periferiche. E non manca la comodità della ricarica rapida HP Fast Charge, che ti permette di recuperare il 50% della batteria in soli 45 minuti: perfetto per chi è sempre in movimento.

Il compagno ideale per studio e lavoro

Con un peso di appena 2,1 kg e Windows 11 Home già preinstallato, il HP Laptop 17 cn2005sl è la soluzione ideale per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di uno schermo ampio senza sacrificare la portabilità. Che tu debba affrontare lunghe sessioni di studio, gestire progetti lavorativi o semplicemente goderti un’esperienza di visione più coinvolgente, questo portatile ti offre tutto ciò che serve per essere sempre al passo con le tue esigenze. La sua combinazione di prestazioni, praticità e prezzo competitivo lo rende una scelta azzeccata per chi cerca affidabilità e funzionalità, senza compromessi. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e porta a casa il HP Laptop 17 cn2005sl prima che vada esaurito: le occasioni migliori non aspettano!

