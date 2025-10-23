HP Laptop 17 con schermo maxi e prestazioni solide in offerta su Amazon

Ecco un’offerta che non puoi lasciarti scappare: su Amazon Italia il HP Laptop 17 cn2005sl è proposto a soli 449,99 euro invece di 519,99 euro, con uno sconto del 13% che difficilmente troverai altrove su questa fascia di prodotto. Questa promozione ti permette di mettere le mani su un laptop che punta tutto su un rapporto qualità-prezzo difficile da battere, perfetto per chi vuole il massimo spazio visivo e una reattività da vero protagonista della produttività quotidiana, senza spendere cifre da capogiro. Immagina di poter lavorare, studiare o gestire le tue attività digitali con la comodità di un ampio schermo da 17,3 pollici FHD IPS antiriflesso, luminoso e perfetto per il multitasking, la gestione di fogli di calcolo o anche per chi si diletta nell’editing video di base. Un’offerta così vantaggiosa è rara e, vista la domanda, non resterà disponibile a lungo.
Potenza e versatilità senza compromessi
Il HP Laptop 17 cn2005sl è progettato per chi non vuole rinunciare a nulla: sotto la scocca batte un processore Intel Core i5 1235U, in grado di raggiungere i 4,7 GHz con 12 thread, che garantisce una marcia in più nelle attività di tutti i giorni. La grafica integrata Intel Iris Xe offre prestazioni più che adeguate per la navigazione, la gestione di documenti, la visione di contenuti multimediali e anche qualche ritocco fotografico leggero. A bordo trovi 8GB di RAM DDR4 che, seppur non espandibili, assicurano fluidità e rapidità nell’utilizzo quotidiano, affiancati da un SSD da 512GB che accelera ogni operazione, dall’avvio del sistema all’apertura delle applicazioni. La dotazione di porte è completa: HDMI, USB-A, USB-C e lettore di schede SD, per collegare senza problemi tutti i tuoi dispositivi e periferiche. E non manca la comodità della ricarica rapida HP Fast Charge, che ti permette di recuperare il 50% della batteria in soli 45 minuti: perfetto per chi è sempre in movimento.
HP Laptop 17-cn2005sl, Intel Core i5-1235U, RAM 8GB DDR4, SSD 512 GB, Intel Iris Xe, Display 17.3″ FHD IPS 300 Nits, Antiriflesso, Privacy Camera 720p TNR, Lettore Schede SD, Windows 11, Argento, 17″
Il compagno ideale per studio e lavoro
Con un peso di appena 2,1 kg e Windows 11 Home già preinstallato, il HP Laptop 17 cn2005sl è la soluzione ideale per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di uno schermo ampio senza sacrificare la portabilità. Che tu debba affrontare lunghe sessioni di studio, gestire progetti lavorativi o semplicemente goderti un’esperienza di visione più coinvolgente, questo portatile ti offre tutto ciò che serve per essere sempre al passo con le tue esigenze. La sua combinazione di prestazioni, praticità e prezzo competitivo lo rende una scelta azzeccata per chi cerca affidabilità e funzionalità, senza compromessi. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e porta a casa il HP Laptop 17 cn2005sl prima che vada esaurito: le occasioni migliori non aspettano!
