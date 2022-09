Huawei annuncia il lancio del nuovo HUAWEI nova Y70, entry level alla moda

Huawei annuncia oggi il lancio del nuovo HUAWEI nova Y70, l’ultimo arrivato nella famiglia nova Y che mira a portare nuove tecnologie ai suoi giovani utenti. HUAWEI nova Y70 ancora una volta eredita le eccellenti caratteristiche creative della serie nova Y, a cominciare dal grazioso design curvo e giovanile. Il dispositivo arriva sul mercato in due diverse colorazioni: Crystal Blue e Midnight Black per incontrare il gusto estetico delle nuove generazioni e il loro desiderio di personalizzazione dello stile. Scopriamo di più.

Ecco il HUAWEI nova Y70

HUAWEI nova Y70 è caratterizzato da un Display HUAWEI FullView da 6.75 pollici in grado di conferire agli utenti un’esperienza visiva immersiva. Grazie al rapporto dello schermo di 90.26% e il design con notch sottile, il display permette di visualizzare maggiori contenuti con una visuale più ampia, sia che siano immagini, video o giochi. Per ridurre l’affaticamento degli occhi, HUAWEI nova Y70 supporta diverse modalità di lettura, tra cui l’oscuramento intelligente, la possibilità di regolare la luminosità dello schermo e la modalità e-book.

Che sia sotto la luce del giorno o della sera, gli utenti potranno godere di un’esperienza visiva piacevole. Per affrontare il problema del tempo trascorso davanti allo schermo durante la notte, HUAWEI nova Y70 riduce la luminosità dello schermo e mitiga i colori, in modo da aiutare l’occhio a evitare irritazioni e alleviare la stanchezza.

Per quanto riguarda il resto, il device è disponibile con un’ampia memoria da 4GB estendibile fino a 512GB tramite l’utilizzo di schede MicroSD. L’ampia capacità di memoria permette agli utenti di non doversi preoccupare dello spazio a disposizione, potendo godere di prestazioni stabili nel passaggio da un’app all’altra e un’esperienza d’uso duratura e fluida. HUAWEI nova Y70 supporta l’effetto sonoro Sky Surround a 9.1 canali, e ha una fotocamera frontale per selfie Beauty insieme a una fotocamera posteriore ad alta risoluzione.

I selfie sono il modo di comunicare delle nuove generazioni. HUAWEI nova Y70 monta una fotocamera frontale da 8MP, in grado di catturare selfie dai dettagli nitidi. La fotocamera frontale supporta l’effetto Bokeh e insieme all’algoritmo Huawei AI Beauty può creare un filtro beauty su misura basato sulle caratteristiche dell’utente come età e genere. Ad ogni modo, per qualsiasi informazione e approfondimento su tutte le specifiche tecniche del nuovo smartphone, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del produttore.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI nova Y70 sarà disponibile nelle colorazioni Blue e Black in preordine dal 20 settembre e fino al 3 ottobre a partire da 229,90€ su Huawei Store. Sempre dal 20 settembre, ovverosia oggi, è prenotabile anche su Amazon nel taglio da 128GB seguendo questo link.

