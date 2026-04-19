Huawei, la nuova funzione geniale rende i suoi smartphone i migliori per scattare selfie

Gli smartphone non si limitano più a migliorare le foto dopo lo scatto: ora iniziano a intervenire prima, suggerendo addirittura come mettersi in posa.

È questo il cambio di passo che arriva con la nuova generazione di dispositivi Huawei, dove l’intelligenza artificiale entra nel momento più umano della fotografia: il modo in cui ci si mette davanti all’obiettivo.

La novità riguarda la linea Pura 90, che introduce una funzione pensata per chi si trova spesso in difficoltà davanti alla fotocamera. Non tanto per la qualità dello scatto, ma per la postura, l’espressione, la naturalezza. Quel momento in cui ci si irrigidisce e si finisce per replicare sempre le stesse pose.

Il sistema si basa su una funzione chiamata “AI pose recommendation”: una modalità che, una volta attivata, analizza in tempo reale la scena e il soggetto inquadrato. Sul display compare una sorta di sagoma, un modello da seguire. Basta allinearsi con quella guida visiva — testa, braccia, inclinazione del corpo — per ottenere uno scatto più dinamico e meno artificiale.

Non è solo un suggerimento generico: l’algoritmo interpreta luce, sfondo e composizione, adattando la posa al contesto. Se lo sfondo è urbano, suggerisce una postura più “aperta”; se si tratta di un ritratto più intimo, propone movimenti più contenuti. Tutto avviene in pochi secondi, direttamente nell’app fotocamera.

Il risultato è un’esperienza guidata, quasi come avere un fotografo accanto che indica cosa fare — ma senza parlare.

Dalla correzione allo scatto guidato

Finora l’intelligenza artificiale negli smartphone ha lavorato soprattutto dopo lo scatto: miglioramento dei colori, gestione della luce, sfocatura dello sfondo. Qui invece il ruolo cambia. L’AI entra prima, influenzando la costruzione dell’immagine.

È una differenza sottile ma decisiva. Non si tratta più di correggere un errore, ma di evitarlo. Il telefono diventa una sorta di “regista invisibile” che suggerisce come ottenere una foto più efficace ancora prima di premere il pulsante.

Questo spostamento cambia anche il rapporto tra utente e tecnologia: non si scatta più solo per vedere “come è venuta”, ma si viene accompagnati verso un risultato già previsto.

La logica dietro questa innovazione è chiara: la fotografia oggi è sempre più legata ai social, dove l’immagine conta quanto — se non più — del contenuto. E non tutti hanno dimestichezza con pose, angolazioni e linguaggio visivo.

La funzione punta proprio a colmare questa distanza. Chi non ha esperienza può ottenere risultati più convincenti senza studi fotografici o tentativi ripetuti. E anche chi è più esperto può usarla come spunto, per uscire da schemi ripetitivi.

Non a caso, uno degli esempi più citati riguarda il classico gesto della “V” con le dita, ormai inflazionato: l’AI suggerisce alternative più varie e meno prevedibili.

Cosa cambia davvero nel modo di fotografare

Dietro questa funzione c’è un’evoluzione più ampia: la fotografia mobile sta diventando sempre meno spontanea e sempre più assistita. Non è necessariamente un limite, ma un cambio di prospettiva.

Da una parte si guadagna accessibilità: chiunque può ottenere immagini curate. Dall’altra si rischia una certa omologazione, con pose suggerite da algoritmi che si basano su modelli già esistenti.

Il punto, forse, non è se questa tecnologia sostituirà il fotografo — ma quanto influenzerà il nostro modo di presentarci davanti alla fotocamera.