Huawei mostra il nuovo pieghevole Pura X Max: design più largo e debutto il 20 aprile

Huawei anticipa i tempi sui pieghevoli e presenta il Pura X Max, uno smartphone con un formato più largo del solito che ricorda da vicino i dispositivi su cui stanno lavorando anche Apple e Samsung.

Il nuovo Huawei Pura X Max non è ancora ufficialmente completo in tutte le specifiche, ma le prime immagini diffuse dall’azienda bastano già a chiarire una cosa: il design dei pieghevoli sta cambiando. Il dispositivo verrà presentato il 20 aprile 2026 in Cina insieme alla nuova serie Pura 90, ma il suo formato è già al centro dell’attenzione perché si allontana dalle proporzioni classiche viste finora.

Il punto più interessante riguarda proprio la struttura. Il Pura X Max adotta un formato definito “a passaporto”, quindi più largo rispetto ai pieghevoli tradizionali. Questo lo rende più vicino all’esperienza di un tablet compatto quando è aperto, ma senza diventare troppo lungo e stretto come altri modelli presenti sul mercato.

Un pieghevole diverso dai soliti

Guardando le immagini ufficiali, il dispositivo sembra posizionarsi a metà tra due mondi. Da un lato richiama i pieghevoli a libro, dall’altro conserva alcune caratteristiche dei modelli a conchiglia. Il risultato è un design ibrido che permette di usare il telefono sia in verticale sia in orizzontale, adattandosi a diversi tipi di utilizzo.

Non è la prima volta che Huawei sperimenta con le proporzioni. Già il precedente Pura X aveva introdotto un approccio meno convenzionale, ma questo nuovo modello sembra spingere ancora di più su una forma pensata per migliorare la fruizione dei contenuti, soprattutto video, app e multitasking.

Design e caratteristiche già visibili

Anche senza una scheda tecnica completa, alcuni elementi sono già chiari. Il Pura X Max arriverà in diverse colorazioni, tra cui blu, bianco, arancione e nero, e presenterà un modulo fotografico con tripla fotocamera sul retro. Il design posteriore mantiene uno stile distintivo, con finiture diverse che creano un effetto a pannelli.

Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, la scelta di uno schermo più largo potrebbe tradursi in una navigazione più comoda, soprattutto per chi utilizza spesso il telefono per leggere, lavorare o guardare contenuti. È proprio su questo aspetto che Huawei sembra voler puntare: rendere il pieghevole più pratico nella vita quotidiana.

Il confronto con Apple e Samsung è inevitabile

Il tempismo del lancio rende tutto ancora più interessante. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le indiscrezioni su un possibile iPhone pieghevole e su nuovi modelli più larghi della serie Galaxy Z Fold di Samsung. Il design del Pura X Max sembra andare proprio in quella direzione, anticipando una tendenza che potrebbe diventare centrale nei prossimi mesi.

Va però chiarito un punto: Apple e Samsung non hanno ancora presentato dispositivi ufficiali con queste caratteristiche. Questo significa che Huawei, almeno sul piano del design, arriva per prima a mostrare concretamente un formato diverso, ma il confronto reale si vedrà solo quando anche gli altri produttori porteranno i loro modelli sul mercato.

Perché questo modello può segnare un passaggio importante

Il Pura X Max non è solo un nuovo smartphone, ma un segnale chiaro su dove stanno andando i pieghevoli. Dopo anni in cui i modelli si sono mossi tra formato a libro e a conchiglia, ora si apre una terza strada, più orientata alla larghezza e all’usabilità.

Se questa direzione verrà confermata anche da altri marchi, il 2026 potrebbe diventare l’anno in cui i pieghevoli smettono di essere semplici varianti e iniziano a proporre esperienze davvero diverse tra loro. E in questo scenario, Huawei ha già fatto la prima mossa.