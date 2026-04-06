Il Ford Bronco coreano è in arrivo: la mastodontica 4x4 Hyundai sta per arrivare sul mercato

Il Ford Bronco è un modello molto conosciuto e amato, ma anche in Corea sanno come creare modelli di altissima qualità.

La Hyundai Boulder Concept ha fatto il suo debutto in grande stile il 1° aprile 2026, ma contrariamente a quanto suggerisce la data, il modello non è una semplice burla. Si tratta infatti di un fuoristrada personalizzato con telaio a longheroni destinato a sfidare modelli iconici come la Jeep Wrangler, la Ford Bronco e la Toyota Land Cruiser.

L’ambizioso progetto, ancora un prototipo, ha suscitato grande interesse al Salone Internazionale dell’Auto di New York 2026, mostrando le potenzialità del marchio coreano nel settore dei veicoli ad alte prestazioni per il fuoristrada.

Il nuovo capitolo di Hyundai nel mercato nordamericano

Il design robusto e funzionale della Boulder è frutto di una filosofia innovativa che si ispira alla tradizione del fuoristrada americano, caratterizzata da un telaio a longheroni. Questo approccio, che si riflette nella costruzione in acciaio di alta qualità, è pensato per rispondere alle esigenze degli appassionati di fuoristrada, sia dal punto di vista estetico che pratico. La Hyundai Boulder Concept, come confermato dal presidente di Hyundai Motor Company, Jose Munoz, fa parte di una strategia mirata a entrare nel mercato nordamericano con veicoli più robusti, destinati a competere con i più noti modelli in commercio.

Secondo quanto dichiarato durante la presentazione, la Hyundai Boulder sarà progettata, sviluppata e prodotta negli Stati Uniti, utilizzando acciaio di provenienza locale. Questo fa parte di un piano più ampio che vedrà il marchio coreano lanciare ben 36 nuovi modelli sul mercato statunitense entro il 2030, inclusi veicoli come il pick-up che condividerà la stessa tecnologia della carrozzeria in acciaio.

Design robusto e funzionale: il cuore della Hyundai Boulder

L’aspetto della Hyundai Boulder richiama quello di modelli storici come la Jeep Wrangler e la Ford Bronco. I designer hanno scelto di equipaggiare il fuoristrada con pneumatici da 37 pollici, caratteristiche che ne evidenziano immediatamente le capacità fuoristrada. La Boulder si distingue anche per angoli di attacco e di uscita impressionanti, che, insieme a una ruota di scorta sul portellone posteriore, contribuiscono ad aumentarne l’affidabilità durante le escursioni.

Il tetto apribile in stile safari è un altro dei punti di forza del veicolo, che permette agli utenti di godere della vista panoramica durante le escursioni. Inoltre, il design degli interni è stato pensato per rispondere alle esigenze di chi cerca un veicolo da viaggio e da lavoro: il portellone posteriore con lunotto a scomparsa permette di trasportare oggetti lunghi, mentre i tavolini pieghevoli offrono praticità durante le soste.

Materiali resistenti e praticità nei dettagli

Anche gli interni della Hyundai Boulder sono stati progettati pensando alla resistenza e alla funzionalità. Sebbene la sua estetica grintosa sia in parte smorzata da dettagli di lusso tipici di una concept car, Hyundai ha garantito che il veicolo sarà costruito con materiali resistenti e funzionali, ideali per un uso intensivo e in condizioni difficili. Interruttori e manopole sono stati progettati per essere facilmente utilizzabili, anche quando si indossano guanti o in ambienti polverosi.

Nonostante la Boulder rappresenti un passo audace e innovativo per Hyundai, l’auto non sarà disponibile sul mercato europeo. Al momento, la casa automobilistica ha confermato che il veicolo, insieme ad altri modelli con telaio a longheroni, sarà destinato esclusivamente al mercato statunitense. Sebbene non sia prevista una distribuzione in Europa, l’ambizione di Hyundai di competere nel settore dei veicoli fuoristrada è ormai evidente.

La Hyundai Boulder Concept è più di una semplice concept car: rappresenta un forte segnale di come Hyundai stia cercando di inserirsi in un mercato difficile e competitivo, con l’ambizione di competere con i colossi del settore. Se il futuro del fuoristrada sarà segnato da veicoli robusti, pratici e funzionali, Hyundai sembra essere pronta a fare la sua parte con modelli pensati per gli appassionati di avventure in off-road. Con il piano di espansione previsto entro il 2030, è chiaro che il marchio coreano ha in serbo sorprese ancora più grandi.