Il Galaxy Watch potrebbe avvisarti prima di svenire: cosa ha scoperto Samsung

Samsung sta studiando un sistema che potrebbe permettere ai Galaxy Watch di avvisare alcune persone prima di uno svenimento.

La novità arriva da una ricerca clinica condotta in Corea del Sud insieme al Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital e riguarda in particolare la sincope vasovagale, una delle forme più comuni di perdita temporanea di coscienza.

Il punto non è trasformare subito lo smartwatch in un dispositivo medico capace di prevedere ogni malore. La ricerca mostra però che i sensori già presenti su un orologio come Galaxy Watch6, uniti a un modello di intelligenza artificiale, possono leggere alcuni segnali del corpo prima che una persona perda i sensi. È un passaggio interessante perché sposta l’attenzione dalla semplice registrazione dei dati alla prevenzione.

Che cos’è la sincope vasovagale

La sincope vasovagale è uno svenimento legato a un calo improvviso della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Può essere favorito da stress, dolore, stanchezza, caldo, disidratazione o dal rimanere in piedi troppo a lungo. In molti casi l’episodio non è pericoloso in sé, ma il problema vero riguarda la caduta improvvisa, che può provocare traumi, fratture o colpi alla testa.

Per chi ne soffre in modo ricorrente, anche pochi minuti di anticipo possono fare la differenza. Un avviso sul polso potrebbe permettere di sedersi, sdraiarsi, allontanarsi da una situazione rischiosa o chiedere aiuto. È proprio questo il senso dello studio: capire se uno smartwatch possa riconoscere in tempo alcuni segnali fisiologici e offrire una finestra di sicurezza prima della perdita di coscienza.

Cosa ha scoperto lo studio con Galaxy Watch6

I ricercatori hanno coinvolto 132 pazienti con sospetti sintomi di sincope vasovagale e hanno usato il sensore PPG del Galaxy Watch6, lo stesso tipo di tecnologia ottica impiegata per monitorare il battito cardiaco. L’intelligenza artificiale ha analizzato la variabilità della frequenza cardiaca e ha cercato schemi ricorrenti nei minuti precedenti allo svenimento, individuando segnali utili alla previsione dell’episodio.

Secondo i risultati pubblicati, il sistema è riuscito a prevedere gli episodi fino a cinque minuti prima con un’accuratezza dell’84,6% e una sensibilità clinica del 90%. Sono numeri promettenti, ma vanno letti nel modo giusto: si tratta di test condotti in un contesto controllato, su un gruppo specifico di pazienti e su una condizione precisa. Non significa che ogni Galaxy Watch possa già avvisare chiunque prima di qualunque svenimento.

Perché non arriverà subito sul polso degli utenti

Una funzione di questo tipo richiede ulteriori verifiche, validazioni mediche e probabilmente passaggi regolatori prima di diventare disponibile su larga scala. Samsung non ha indicato se e quando l’avviso anti-svenimento arriverà tramite aggiornamento software o se resterà legato a futuri modelli della gamma. Per ora bisogna parlare di ricerca promettente, non di funzione pronta da attivare nelle impostazioni.

Il segnale, però, è chiaro: gli smartwatch stanno diventando sempre meno semplici accessori per notifiche, passi e allenamenti. Sensori cardiaci, analisi del sonno, rilevamento cadute e strumenti di monitoraggio stanno avvicinando questi dispositivi a un ruolo più preventivo, pur senza sostituire medici e controlli clinici. Se Samsung riuscisse a trasformare questa ricerca in una funzione affidabile, il monitoraggio dal polso potrebbe diventare ancora più utile per chi convive con episodi ricorrenti.

La prospettiva è concreta ma va tenuta dentro i suoi limiti. Uno smartwatch non può diagnosticare da solo una condizione né eliminare il rischio di malori improvvisi, ma può diventare un alleato se riesce a segnalare in anticipo un pericolo. In questo senso, il lavoro su Galaxy Watch6 racconta bene la direzione dei wearable: meno gadget da polso e più strumenti capaci di aiutare le persone nei momenti in cui qualche minuto può fare davvero la differenza.