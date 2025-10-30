Imperdibile: mouse Logitech con sensore Hero in offerta Amazon a -34%

Prezzo shock e occasione irripetibile: oggi il Logitech G305 LIGHTSPEED è protagonista di una delle promozioni più interessanti del momento, grazie a uno sconto che lascia davvero senza parole. Il prezzo scende a soli €49,72, con un taglio netto di ben €25,27 rispetto al listino ufficiale di €74,99. Parliamo di un risparmio del 34% su un accessorio che ha già conquistato la fiducia di migliaia di appassionati di gaming e non solo. Non capita spesso di trovare una periferica così apprezzata e performante a una cifra tanto vantaggiosa: se stai cercando un mouse wireless capace di coniugare efficienza, affidabilità e portabilità, questa è l’offerta che non puoi lasciarti sfuggire. L’occasione è perfetta sia per chi vuole rinnovare la propria postazione da gioco, sia per chi desidera un dispositivo versatile da utilizzare in ogni contesto, senza compromessi.

Prestazioni di livello, efficienza senza rivali

Il Logitech G305 LIGHTSPEED non è solo sinonimo di convenienza, ma rappresenta anche una garanzia dal punto di vista tecnico. Il cuore pulsante di questo mouse è il sensore HERO, sviluppato internamente da Logitech, capace di offrire una precisione elevatissima e un’efficienza energetica fino a dieci volte superiore rispetto alla concorrenza. Con una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI, puoi adattare ogni movimento alle tue esigenze, che tu sia un gamer competitivo o un utente esigente. La tecnologia LIGHTSPEED, esclusiva di Logitech, assicura una connessione wireless ultra-rapida, con una latenza minima di appena 1 ms: ogni comando viene eseguito in tempo reale, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Il design compatto e ambidestro, con soli 99 grammi di peso, lo rende ideale anche per lunghe sessioni di utilizzo e per chi si sposta spesso. La batteria AA inclusa offre fino a 250 ore di autonomia continua, mentre la memoria interna permette di salvare i tuoi profili personalizzati ovunque tu vada.

La scelta giusta per chi cerca equilibrio e qualità

Scegliere il Logitech G305 LIGHTSPEED significa puntare su un prodotto che unisce prestazioni, praticità e prezzo accessibile. Nella confezione trovi tutto il necessario: ricevitore USB LIGHTSPEED, cavo di prolunga e batteria, per essere subito operativo. Compatibile con Windows, macOS e Chrome OS, si adatta perfettamente sia all’uso domestico che in mobilità, senza limiti. Tra i suoi punti di forza spiccano la leggerezza, la latenza ridotta e l’autonomia estesa, elementi che lo rendono un alleato prezioso sia per il gaming che per il lavoro quotidiano. Nonostante la concorrenza proponga soluzioni con ricarica integrata o illuminazione RGB, il Logitech G305 LIGHTSPEED resta la scelta ideale per chi vuole un equilibrio perfetto tra qualità e convenienza, senza rinunciare alle prestazioni. Non lasciarti sfuggire questa offerta: cogli al volo l’opportunità di portare a casa un mouse wireless di livello superiore a un prezzo mai visto!

