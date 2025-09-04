Infobip e MoneyGram Haas F1 lanciano a Monza la nuova Conversational Fan Experience

Nel cuore del tempio della velocità di Monza, un nuovo capitolo si apre per il coinvolgimento dei tifosi nel motorsport, grazie alla collaborazione tra Infobip e il MoneyGram Haas F1 Team. In occasione del Gran Premio d’Italia, la scuderia americana, attraverso le parole del suo Marketing Director Mark Morrell, annuncia con entusiasmo la nascita della Conversational Fan Experience: una piattaforma che non solo permette ai fan di vivere la gara da una prospettiva inedita, ma avvia un dialogo diretto e costante tra la squadra e la sua vasta community globale.

“I nostri fan sono il vero motore del Team MoneyGram Haas F1. Questa piattaforma basata su intelligenza artificiale non solo permette loro di vivere le gare più da vicino, ma crea anche un dialogo bidirezionale che ci aiuta a comprendere e soddisfare al meglio la nostra community globale”, afferma Morrell, sottolineando come la tecnologia possa diventare un ponte tra la passione sportiva e l’innovazione digitale.

Il lancio della nuova soluzione digitale, avvenuto nel suggestivo scenario del circuito di Monza, rappresenta una svolta nel modo in cui le squadre di Formula 1 si relazionano con i propri sostenitori. Frutto di una partnership avviata a maggio 2025, la piattaforma sviluppata da Infobip e MoneyGram Haas F1 sfrutta la potenza della tecnologia WhatsApp per mettere in contatto immediato i fan con un assistente conversazionale intelligente. Grazie a un semplice click-to-WhatsApp, gli appassionati possono interagire direttamente con il team, accedendo a contenuti esclusivi e informazioni in tempo reale.

Un aspetto particolarmente innovativo della Conversational Fan Experience è l’accessibilità: tramite campagne pubblicitarie mirate su Facebook e Instagram, i tifosi vengono invitati a cimentarsi in quiz interattivi che testano la loro conoscenza della scuderia. Partecipando a queste sfide, gli utenti hanno la possibilità di vincere gadget autografati, rafforzando così il senso di appartenenza e di esclusività. Questo approccio rende l’engagement più diretto, abbattendo le barriere geografiche e coinvolgendo appassionati da ogni parte del mondo.

La vera forza di questa iniziativa risiede nella lunga esperienza di Infobip, azienda croata leader nel settore della comunicazione cloud. Fondata nel 2006, Infobip ha saputo distinguersi per la capacità di creare esperienze digitali personalizzate, portando il proprio know-how all’interno di un progetto che ambisce a rivoluzionare il rapporto tra tifosi e motorsport. Ivan Ostojić, Chief Business Officer di Infobip, sottolinea: “La collaborazione con il team MoneyGram Haas F1 per la creazione di esperienze conversazionali all’avanguardia dimostra come la tecnologia di messaggistica avanzata possa trasformare il coinvolgimento nello sport”.

La piattaforma raggiunge oltre sette miliardi di dispositivi in sei continenti, a testimonianza della sua portata globale e della volontà di abbattere ogni confine. Ma questo è solo l’inizio di un percorso che promette ulteriori evoluzioni: i partner hanno già annunciato lo sviluppo di nuove funzionalità, tra cui previsioni di gara alimentate da intelligenza artificiale, suggerimenti personalizzati sui contenuti e l’introduzione di strumenti di realtà aumentata che renderanno l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

Non mancheranno, inoltre, opportunità per accedere virtualmente agli allenamenti e alle performance del team grazie a simulatori avanzati, offrendo ai tifosi una prospettiva unica sul lavoro quotidiano della scuderia. Tutto ciò si traduce in un nuovo standard per il motorsport, dove l’unione tra tecnologia d’avanguardia e passione sportiva ridefinisce i confini dell’intrattenimento e della partecipazione.

In conclusione, l’iniziativa di Infobip e MoneyGram Haas F1 Team a Monza rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa essere messa al servizio dei fan, creando una community sempre più connessa, partecipe e protagonista. La Conversational Fan Experience non è solo una piattaforma digitale, ma una nuova filosofia di relazione tra team e sostenitori, capace di rafforzare il legame emotivo e di aprire la strada a un futuro in cui la tecnologia e la passione sportiva camminano fianco a fianco.