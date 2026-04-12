Instagram rafforza le protezioni per i minori in Italia: cosa cambia davvero per adolescenti e famiglie

Instagram cambia ancora per gli utenti più giovani in Italia e porta anche in Europa un sistema di protezioni più rigido, pensato per limitare contenuti sensibili, contatti indesiderati e interazioni considerate non adatte ai minori.

Meta ha annunciato l’estensione anche al mercato italiano di una serie di misure già avviate in altri Paesi, con l’obiettivo di rendere l’esperienza degli adolescenti più controllata e coerente con la loro età. Il punto centrale dell’aggiornamento è semplice: ridurre in modo automatico l’esposizione dei ragazzi a contenuti espliciti, violenti o comunque inadatti, senza lasciare tutto il peso della protezione alle sole scelte manuali di utenti e famiglie.

Filtri più rigidi su contenuti e raccomandazioni

La novità più evidente riguarda il modo in cui Instagram classifica e distribuisce i contenuti agli under 18. Le restrizioni non toccano un’unica sezione dell’app, ma si estendono a più aree della piattaforma, dal Feed alle Storie, passando per Esplora, Reel e commenti. Questo significa che i filtri non agiscono solo su ciò che viene cercato attivamente, ma anche su quello che l’algoritmo propone in automatico.

L’idea è quella di creare un ambiente più protetto fin dal primo accesso, con una selezione dei contenuti pensata per abbassare la probabilità che un minorenne si imbatta in materiale problematico. Meta riconosce che nessun sistema di moderazione può essere perfetto, ma la direzione è chiara: intervenire prima che certi contenuti arrivino sullo schermo dei più giovani, invece di limitarsi a rimuoverli dopo.

Meno contatti indesiderati e più distanza dagli account problematici

Una parte importante dell’aggiornamento riguarda anche le interazioni tra account. Gli adolescenti non potranno seguire profili che pubblicano con regolarità contenuti considerati inadatti alla loro fascia d’età, né interagire con questi account attraverso messaggi diretti, commenti o suggerimenti automatici. Allo stesso tempo, quei profili non potranno seguire i minori, contattarli o intervenire sotto i loro post.

È un passaggio che prova a rendere più netta la separazione tra utenti teenager e account ritenuti potenzialmente problematici. In pratica, la protezione non si limita a nascondere alcuni contenuti, ma prova anche a restringere i canali di contatto tra adolescenti e ambienti digitali più rischiosi.

Ricerca più bloccata su temi sensibili

Meta amplia poi le restrizioni già esistenti nella ricerca. Se in passato i limiti erano concentrati soprattutto su temi come autolesionismo, suicidio e disturbi alimentari, ora il perimetro viene esteso anche ad altri argomenti delicati, come alcol e violenza. Le limitazioni si applicano anche a varianti ortografiche ed errori di digitazione, per evitare che i blocchi vengano aggirati in modo troppo semplice.

Per gli utenti minorenni, questo si traduce in una ricerca meno permissiva e in una minore possibilità di arrivare a contenuti che la piattaforma considera non adatti. È una scelta che punta a ridurre l’accesso già a monte, prima ancora che il contenuto venga visualizzato o condiviso.

Commenti, messaggi e impostazioni ancora più restrittive

Le nuove regole toccano anche i messaggi diretti e le raccomandazioni algoritmiche. I contenuti che rientrano nelle categorie più sensibili non verranno suggeriti ai minori e, se inviati in chat, non saranno accessibili. Anche gli strumenti basati su intelligenza artificiale vengono adattati a standard compatibili con un pubblico 13+, così da mantenere le risposte generate dentro limiti considerati più sicuri.

Per le famiglie che vogliono spingersi oltre, arriva inoltre un’impostazione ancora più severa, chiamata contenuti limitati. In questo caso il filtro si stringe ulteriormente e vengono ridotte anche alcune forme di interazione, compresa la possibilità di vedere, lasciare o ricevere commenti sotto i post.

Il risultato è un Instagram che prova a diventare meno esposto e più controllato per i minori, in una fase in cui il rapporto tra adolescenti, social network e supervisione familiare è sempre più al centro del dibattito pubblico. Resta da capire quanto questi strumenti riusciranno davvero a incidere sulle abitudini quotidiane, ma il segnale è chiaro: per i profili più giovani, la piattaforma vuole lasciare sempre meno spazio all’improvvisazione.