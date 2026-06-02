Intel Crescent Island, la GPU da data center con 480 GB di VRAM per l’AI

Intel prova a rafforzare la sua posizione nei data center AI con Crescent Island, una nuova GPU pensata soprattutto per gestire carichi di inferenza in modo più efficiente.

Presentata al Computex 2026 di Taipei, la scheda punta su più memoria, consumi più controllati e un approccio meno dipendente dalle sole CPU x86. Il mercato dell’intelligenza artificiale chiede infatti soluzioni capaci di sostenere modelli sempre più pesanti senza aumentare troppo costi energetici e complessità dell’infrastruttura. Per Intel, Crescent Island diventa quindi un tassello importante nella sfida ai grandi protagonisti dell’hardware AI.

Crescent Island al Computex 2026: la GPU Intel per l’inferenza AI nei data center

Durante la presentazione del Data Center Group, Intel ha spiegato dove vuole piazzare Crescent Island: non nei vecchi server buoni un po’ per tutto, ma in macchine costruite per reggere modelli AI sempre più pesanti. Nelle slide mostrate a Taipei, la crescita dell’AI inferencing è stata indicata come uno dei nodi della domanda futura. Non un semplice dettaglio tecnico, insomma. È una scelta di rotta.

La scheda si basa sull’architettura Arc Xe 3P, la stessa famiglia legata anche alle GPU integrate di generazione Panther Lake, e viene presentata da Intel come la sua proposta più avanzata per accelerare i carichi nei data center. Il supporto ai formati numerici è ampio: dai FP4 e MXFP4 nativi fino a FP64. Una gamma che serve sia per modelli più compatti sia per lavori che richiedono maggiore precisione. “I carichi stanno cambiando”, ha spiegato l’azienda, collegando il tema a prestazioni per watt e densità per rack.

480 GB di LPDDR5X e TDP da 350 watt: le scelte tecniche controcorrente

Il numero che salta subito agli occhi è la memoria: Crescent Island arriva fino a 480 GB di VRAM. È il triplo dei 160 GB indicati quando la scheda era stata anticipata lo scorso anno. Intel ha scelto memoria LPDDR5X, una strada meno abituale per le GPU professionali di fascia alta, dove spesso domina la HBM per banda ed efficienza. Qui la logica è diversa: tanta capacità, per tenere modelli e dataset molto grandi direttamente sulla scheda. Anche il consumo dice qualcosa. La GPU ha un TDP di 350 watt ed è raffreddata ad aria, senza sistemi a liquido più complessi.

Per chi gestisce data center, può voler dire un inserimento più semplice nei rack già esistenti, anche se molto dipenderà dalle configurazioni finali e dai partner che adotteranno la piattaforma. Intel, per ora, non ha dato dettagli completi su disponibilità commerciale, prezzi o confronti prestazionali. Il messaggio però è netto: molta memoria, formati AI moderni e un consumo dichiarato entro una soglia gestibile per ambienti server.

Dal data center x86 all’AI-first: la strategia Intel per i carichi dei prossimi cinque anni

La presentazione di Crescent Island si inserisce in un discorso più largo. Intel ha ammesso che il modello tradizionale, basato quasi solo su CPU x86, non basta più per una fetta crescente dei carichi da data center. Secondo l’azienda, entro cinque anni il peso tra workload AI e workload tradizionali potrebbe avvicinarsi a un equilibrio 50% e 50%, con una parte importante legata proprio all’inferenza AI. Da qui l’insistenza su tre punti: performance per watt, prestazioni per core e numero di core per rack, insieme a banda e capacità di memoria.

In sostanza, i data center “fondazionali” stanno diventando sempre più strutture pensate per addestrare e servire modelli AI. Crescent Island prova a entrare in quella partita, in un mercato già pieno e molto competitivo. Ora resta da capire se Intel riuscirà a trasformare le specifiche viste al Computex in sistemi reali, disponibili e convenienti per chi l’AI deve farla girare ogni giorno, non solo mostrarla in una slide.