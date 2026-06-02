Se non vuoi spendere centinaia di euro ma il ventilatore non basta: arriva la soluzione che per 30 euro raffredda la casa

Un raffrescatore portatile con funzione nebulizzante costa 34,95 euro e promette più sollievo di un ventilatore semplice. Ma chi lo confonde con un condizionatore parte da un equivoco: non abbassa la temperatura della stanza.
Un raffrescatore portatile con funzione nebulizzante costa 34,95 euro e promette più sollievo di un ventilatore semplice. Ma chi lo confonde con un condizionatore parte da un equivoco: non abbassa la temperatura della stanza.
Valentina Giungati
Pubblicato il 2 giu 2026
Se non vuoi spendere centinaia di euro ma il ventilatore non basta: arriva la soluzione che per 30 euro raffredda la casa

Il modello in questione, un Nexxt senza fili, combina tre velocità di ventilazione con un nebulizzatore che diffonde una sottile foschia d’acqua. Il principio è il raffrescamento evaporativo: l’acqua che evapora sottrae calore all’aria del getto, restituendo una sensazione di fresco immediata sulla pelle. Funziona, ma solo dove e quando le condizioni lo permettono. La fonte stessa lo limita agli ambienti piccoli e alle giornate calde e secche.

Qui sta il punto meno intuitivo. Un nebulizzatore aggiunge umidità all’aria, e l’evaporazione rende tanto meno quanto più l’aria è già umida. Significa che lo strumento dà il meglio nel caldo asciutto e perde efficacia proprio nell’afa — cioè nella condizione in cui si soffre di più. È l’opposto di quello che il titolo “raffredda la casa” suggerisce.

L’alternativa a ventilatore e condizionatore che costa poco

Le specifiche raccontano comunque un oggetto pensato per la praticità. La batteria integrata da 6000 mAh garantisce dai tre alle otto ore di autonomia a seconda della modalità, con ricarica via USB in circa quattro ore. Il serbatoio dell’acqua è da 260 millilitri, sufficiente a usare la nebulizzazione senza riempimenti continui. Misura 33,1 per 10,7 per 10,2 centimetri, si appoggia su una scrivania o un comodino, e con il sistema in dotazione si fissa a parete o alla finestra. C’è un telecomando incluso.

L’alternativa a ventilatore e condizionatore che costa poco-webnews.it

Il dato che regge meglio il confronto con un climatizzatore è il consumo: 15 watt di potenza, contro le centinaia di watt di un condizionatore portatile. È la differenza che giustifica la fascia di prezzo e l’assenza di installazione, e che spiega perché questi apparecchi vengano comprati come ripiego e non come sostituti.

Va detto un limite di disponibilità: il modello è venduto esclusivamente online, e al momento della pubblicazione della fonte risultava già esaurito per l’alta richiesta, senza certezza di un riassortimento. Chi cerca la categoria troverà comunque decine di raffrescatori evaporativi simili nella stessa fascia.

I raffrescatori evaporativi non raffreddano l’aria abbassandone la temperatura come fa un condizionatore, ma sfruttano un principio fisico semplice: l’acqua che evapora assorbe calore dall’ambiente circostante. L’apparecchio fa passare l’aria attraverso un filtro umido o la combina con una nebulizzazione, e l’evaporazione sottrae energia termica al flusso, restituendo aria più fresca di qualche grado senza compressori né gas refrigeranti.

Il vantaggio sta tutto nei costi e nella semplicità: consumano una frazione dell’energia di un climatizzatore — spesso poche decine di watt contro diverse centinaia — non richiedono installazione né tubo di scarico, e si spostano da una stanza all’altra. Funzionano meglio nelle giornate calde e secche, dove l’aria ha margine per assorbire umidità; nei climi afosi il rendimento cala, perché l’aria già satura evapora meno. Per chi non vuole spendere centinaia di euro e cerca un sollievo localizzato, restano l’opzione più economica e flessibile.

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