iOS 27 può trasformare gli AirPods nel primo vero dispositivo AI di Apple

Apple potrebbe presentare iOS 27 lunedì 8 giugno 2026, alla WWDC 2026 di Cupertino. Al centro ci sarebbe una nuova Siri basata su modelli linguistici avanzati, pensata per rendere gli AirPods qualcosa di più di semplici auricolari: il primo vero dispositivo AI di Apple da usare ogni giorno, senza dover prendere in mano l’iPhone.

iOS 27, la svolta passa da una Siri più naturale

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni nel mondo Apple, il cuore di iOS 27 dovrebbe essere una Siri conversazionale, costruita su tecnologie LLM, cioè modelli linguistici capaci di capire richieste più lunghe, seguire il filo del discorso e rispondere in modo meno rigido rispetto all’assistente attuale.

Non sarebbe, almeno nelle intenzioni, il solito aggiornamento con qualche comando in più. La nuova Siri dovrebbe avvicinarsi ai chatbot moderni: dialoghi più continui, risposte meno secche, maggiore capacità di intuire che cosa l’utente voglia davvero fare. Alcune ricostruzioni parlano anche di un possibile contributo tecnologico di Google Gemini, anche se Apple non ha confermato accordi specifici.

A Cupertino, come spesso accade, il punto non sarebbe solo “avere un chatbot”, ma portarlo dentro iPhone, AirPods, app di sistema e servizi personali. Non è un dettaglio. Oggi molte funzioni di AI obbligano ad aprire un’app, scrivere una richiesta e aspettare una risposta. Con iOS 27, almeno sulla carta, tutto potrebbe partire da una frase detta a voce. Anche camminando per strada. Anche in metropolitana.

AirPods sempre in ascolto: così l’assistente può entrare nella routine

Gli AirPods sono già tra i dispositivi Apple più vicini all’utente: si indossano mentre si lavora, si corre, si telefona, si ascolta musica o si ricevono notifiche lette a bassa voce.

Per questo una Siri più affidabile potrebbe trasformarli da auricolari wireless in una specie di terminale AI personale, sempre a portata di parola. La differenza, per molti, sarebbe molto concreta. Dire “ricordami di richiamare Marco quando esco dall’ufficio”, “riassumimi l’ultima mail di Laura” o “manda un messaggio a Giulia dicendo che arrivo alle 19.20” potrebbe diventare un gesto normale, senza tirare fuori l’iPhone dalla tasca. È una promessa che Apple rincorre da anni, ma che l’attuale Siri non ha mai mantenuto fino in fondo. Troppi fraintendimenti. Troppe risposte generiche.

Troppe volte quella frase: “ecco cosa ho trovato sul web”. Chi usa spesso gli AirPods Pro lo sa bene: l’attivazione vocale funziona, ma la fiducia nell’assistente resta limitata. Con una base di AI generativa, il salto sarebbe proprio questo: avere la sensazione che dall’altra parte ci sia qualcosa capace di capire davvero la situazione. Non sempre, certo. Ma abbastanza da cambiare qualche abitudine.

Azioni multi-step e app collegate: cosa potrebbe fare l’AI di Apple

La parte più ambiziosa di iOS 27 riguarderebbe le cosiddette azioni multi-step, cioè più operazioni eseguite da Siri con un solo comando vocale. In pratica, l’utente potrebbe chiedere qualcosa di più complesso rispetto ad aprire un’app o inviare un messaggio. Per esempio: “trova le foto del viaggio a Napoli, scegli le migliori e mandale a mia sorella”, oppure “controlla il calendario, sposta la riunione del pomeriggio e avvisa il gruppo su Messaggi”.

Sono esempi non confermati da Apple, ma in linea con le fonti che parlano di un controllo più profondo tra app, sistema operativo e dati personali. Il vantaggio di Apple, qui, sarebbe l’ecosistema Apple: contatti, mail, calendario, foto, mappe, note e notifiche sono già nello stesso recinto, con permessi gestiti dal sistema. Un assistente AI interno potrebbe quindi muoversi con meno ostacoli rispetto a un servizio esterno. Resta da capire quanto Apple aprirà agli sviluppatori. Una nuova app dedicata a Siri, citata da alcune anticipazioni, potrebbe servire a rendere più chiare funzioni, cronologia e impostazioni. Più un pannello di controllo, insomma, che un’app tradizionale.

Privacy, affidabilità e i nodi che Apple deve sciogliere

Il punto più delicato resta la privacy, tema su cui Apple ha costruito buona parte della propria comunicazione negli ultimi anni. Una Siri basata su LLM dovrebbe capire abitudini, preferenze, relazioni, appuntamenti e contenuti personali. Tutte informazioni sensibili, soprattutto se l’assistente deve muoversi tra app diverse.

Apple potrebbe scegliere un’elaborazione in parte locale sui dispositivi più recenti e in parte affidata a server protetti, come già accade per alcune funzioni di intelligenza artificiale. Ma saranno i dettagli a pesare. Dove vengono trattate le richieste? Per quanto tempo restano memorizzate? Quali dati possono essere usati da modelli di terze parti, se davvero ci sarà un coinvolgimento di Gemini o di altri partner? Alla WWDC 2026 serviranno risposte chiare, non solo formule rassicuranti.

C’è poi il tema dell’affidabilità: un assistente vocale dentro gli AirPods non può sbagliare spesso quando invia messaggi, modifica appuntamenti o interpreta istruzioni personali. Una cosa è sbagliare una ricerca. Un’altra è agire al posto dell’utente. Per questo il debutto di iOS 27 potrebbe segnare un passaggio importante, ma anche prudente: Apple dovrà dimostrare che gli AirPods AI non sono solo un’idea suggestiva, ma uno strumento utile, controllabile e abbastanza sicuro da restare tutto il giorno nell’orecchio.