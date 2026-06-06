Vecchio telecomando, non lo buttare mai: così lo trasformi in un controllo riprogrammabile per il tuo pc

Brisk4t, uno sviluppatore amatoriale, ha ideato un progetto ingegnoso che permette di dare nuova vita a qualsiasi telecomando a infrarossi, trasformandolo in un dispositivo di controllo riprogrammabile via USB per il PC.

Il sistema si basa su un Raspberry Pi RP2040 economico e facilmente reperibile. Una volta collegato, il telecomando può essere rimappato liberamente grazie a un editor disponibile direttamente nel browser. Non servono conoscenze avanzate di programmazione: bastano pazienza e tempo per configurare ogni tasto secondo le proprie necessità.

Questo approccio permette di riciclare vecchi telecomandi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati, siano essi di TV, decoder, lettori DVD o sistemi di luci LED. In pratica, un telecomando che prima gestiva un solo dispositivo può diventare uno strumento versatile per controllare diverse funzioni sul computer.

Vantaggi principali del progetto

Controllo multimediale completo: è possibile assegnare tasti per play, pausa, avanti e indietro di video o musica. Sostituzione della tastiera: grazie alla rimappatura avanzata, un singolo tasto può eseguire più funzioni in base alla sequenza dei comandi precedenti. Risparmio e sostenibilità: invece di acquistare costosi controller per presentazioni o software, si sfrutta un dispositivo già presente in casa. Flessibilità: qualsiasi telecomando IR può essere convertito in uno strumento utile, ampliando le possibilità di interazione con il PC.

Installazione e configurazione

Per iniziare basta collegare il Raspberry Pi RP2040 al computer e seguire le istruzioni dell’editor online per associare ogni tasto a una funzione specifica. Il software consente di creare configurazioni personalizzate, perfette per gestire presentazioni PowerPoint, software di streaming o giochi leggeri.

L’idea alla base del progetto è semplice ma potente: ridurre gli sprechi elettronici e massimizzare l’uso degli oggetti già disponibili, offrendo allo stesso tempo una soluzione economica e altamente personalizzabile per controllare il PC.

Grazie a questa soluzione, i vecchi telecomandi non sono più semplici rifiuti ma diventano strumenti pratici e versatili. Chiunque può creare un sistema di controllo personalizzato con pochi passaggi, combinando sostenibilità, risparmio e funzionalità avanzate. Il progetto di Brisk4t dimostra che anche oggetti apparentemente obsoleti possono essere trasformati in strumenti digitali innovativi, senza spendere cifre