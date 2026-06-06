Vecchio telecomando, non lo buttare mai: così lo trasformi in un controllo riprogrammabile per il tuo pc

Brisk4t, uno sviluppatore amatoriale, ha ideato un progetto ingegnoso che permette di dare nuova vita a qualsiasi telecomando a infrarossi, trasformandolo in un dispositivo di controllo riprogrammabile via USB per il PC.
Il sistema si basa su un Raspberry Pi RP2040 economico e facilmente reperibile. Una volta collegato, il telecomando può essere rimappato liberamente grazie a un editor disponibile direttamente nel browser. Non servono conoscenze avanzate di programmazione: bastano pazienza e tempo per configurare ogni tasto secondo le proprie necessità.
Questo approccio permette di riciclare vecchi telecomandi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati, siano essi di TV, decoder, lettori DVD o sistemi di luci LED. In pratica, un telecomando che prima gestiva un solo dispositivo può diventare uno strumento versatile per controllare diverse funzioni sul computer.
Vantaggi principali del progetto
- Controllo multimediale completo: è possibile assegnare tasti per play, pausa, avanti e indietro di video o musica.
- Sostituzione della tastiera: grazie alla rimappatura avanzata, un singolo tasto può eseguire più funzioni in base alla sequenza dei comandi precedenti.
- Risparmio e sostenibilità: invece di acquistare costosi controller per presentazioni o software, si sfrutta un dispositivo già presente in casa.
- Flessibilità: qualsiasi telecomando IR può essere convertito in uno strumento utile, ampliando le possibilità di interazione con il PC.
Installazione e configurazione
Per iniziare basta collegare il Raspberry Pi RP2040 al computer e seguire le istruzioni dell’editor online per associare ogni tasto a una funzione specifica. Il software consente di creare configurazioni personalizzate, perfette per gestire presentazioni PowerPoint, software di streaming o giochi leggeri.
L’idea alla base del progetto è semplice ma potente: ridurre gli sprechi elettronici e massimizzare l’uso degli oggetti già disponibili, offrendo allo stesso tempo una soluzione economica e altamente personalizzabile per controllare il PC.
Grazie a questa soluzione, i vecchi telecomandi non sono più semplici rifiuti ma diventano strumenti pratici e versatili. Chiunque può creare un sistema di controllo personalizzato con pochi passaggi, combinando sostenibilità, risparmio e funzionalità avanzate. Il progetto di Brisk4t dimostra che anche oggetti apparentemente obsoleti possono essere trasformati in strumenti digitali innovativi, senza spendere cifre