Steam Machine e Steam Frame arrivano nell’estate 2026: Valve conferma il lancio ma tace sui prezzi

Valve conferma l’arrivo di Steam Machine e Steam Frame nell’estate 2026, chiarendo finalmente la finestra di lancio del nuovo hardware legato all’ecosistema Steam.

La comunicazione è arrivata, attraverso il blog ufficiale dell’azienda, dopo mesi di rinvii legati anche alla disponibilità dei componenti. Restano però ancora due punti decisivi da chiarire: prezzi e data precisa di uscita. La notizia riduce l’incertezza attorno ai nuovi dispositivi Valve, ma non la elimina del tutto: per i giocatori la domanda più concreta resta quanto costerà entrare nel prossimo ecosistema da salotto e realtà virtuale di Steam.

Valve conferma sul blog: uscita fissata per l’estate 2026

La conferma è arrivata quasi in fondo a un post dedicato ai programmi Verified per i nuovi dispositivi. Una frase breve, ma abbastanza chiara: Valve si è detta “entusiasta” all’idea che i giocatori possano provare i titoli sul nuovo hardware di Steam in arrivo quest’estate. Niente evento dedicato, niente palco con trailer e prezzi. Più che altro, una comunicazione da sviluppatori. Molto Valve.

Steam Machine e Steam Frame erano attesi inizialmente per l’inizio del 2026, poi a febbraio la società aveva rivisto i piani anche per la carenza di SSD e RAM, due componenti che negli ultimi mesi hanno complicato i calendari di diversi produttori. A marzo era arrivata una finestra più larga, con spedizioni previste entro l’anno. Ora il riferimento all’estate 2026 restringe il campo, anche se non basta ancora per cerchiare una data sul calendario. Intanto, il nuovo Steam Controller è già in vendita da maggio: il primo tassello concreto della nuova strategia hardware.

Programma Verified: cosa cambia per Steam Machine e Steam Frame

Nel post Valve ha spiegato anche come funzionerà il programma Steam Verified su Steam Machine e Steam Frame, sulla scia di quanto già visto con Steam Deck, ma con criteri rivisti per i nuovi dispositivi. Per Steam Machine, i requisiti saranno “quasi identici” a quelli del portatile di Valve. Con una differenza importante: secondo l’azienda, la nuova macchina è circa sei volte più potente dello Steam Deck.

Questo dovrebbe aiutare molti più giochi a raggiungere le prestazioni richieste senza interventi da parte dell’utente. Valve ha aggiunto di stare ricontrollando i titoli che non avevano superato gli standard sul Deck, proprio in vista del nuovo hardware. Per Steam Frame, invece, il badge guarda soprattutto all’esperienza in modalità standalone, cioè quando il visore funziona da solo, senza streaming da un PC. Il dispositivo potrà comunque ricevere giochi in streaming, ma la certificazione premierà i titoli capaci di girare bene in modo nativo, fin dal primo avvio. “Fuori dalla scatola”, per dirla con un’espressione cara al settore.

Prezzi e data precisa: le incognite che pesano sul lancio

Resta fuori dal quadro l’informazione che molti aspettavano: il prezzo di Steam Machine e il prezzo di Steam Frame non sono stati comunicati. E manca anche il giorno esatto di uscita. È il nodo più delicato. Valve si prepara a entrare in una fase in cui il mercato gaming guarda molto di più alla spesa: console ormai mature, PC portatili sempre più numerosi e visori VR che faticano ancora a raggiungere un pubblico ampio.

Anche il recente aumento di prezzo dello Steam Deck pesa nelle valutazioni, perché suggerisce margini più stretti e costi hardware meno facili da assorbire. Per ora, quindi, la notizia è doppia: il lancio nell’estate 2026 c’è, ed è confermato; la convenienza dell’operazione, invece, è tutta da capire. Valve ha dato una finestra. Ai giocatori manca ancora il numero sul cartellino.