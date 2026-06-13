iPad Pro 13” M5 ai minimi storici: cosa sapere sull’offerta Amazon

Non è un tablet per tutti, ma una macchina di fascia alta pensata per lavoro creativo, produttività spinta e uso professionale. Come sempre su Amazon, però, il prezzo può cambiare in fretta: la cifra segnalata include la spedizione, con tempi più rapidi per gli utenti Prime, ma dipende dalla disponibilità del momento.

Amazon taglia il prezzo: iPad Pro 13” M5 a 1.588 euro nella versione Wi‑Fi da 512 GB

Il punto è semplice: 1.588 euro per l’iPad Pro 13” M5 in versione 512 GB, solo Wi‑Fi, colore nero siderale. Il prezzo precedente indicato è 1.719 euro. La differenza è di 131 euro, pari all’8%. Non diventa certo un prodotto economico, questo va chiarito. Ma su un dispositivo di questa fascia, e con questo taglio di memoria, il ribasso si fa notare.

La versione da 512 GB parla soprattutto a chi usa davvero il tablet per lavorare: fotografi, videomaker, illustratori, designer, studenti universitari con file pesanti e molte app aperte. Per streaming, navigazione e app leggere ci sono alternative meno care, anche restando nel mondo Apple. Qui il discorso è un altro: un iPad Pro da 13 pollici, con tanto spazio interno, display di alto livello e nuovo chip della serie M. Secondo la scheda dell’offerta, il modello è quello con vetro standard, non la variante con finitura nanotexture.

Chip M5, più potenza per app pesanti e Apple Intelligence

Al centro c’è il chip Apple M5, il processore su cui Apple ha costruito questa generazione di iPad Pro. È pensato per reggere lavori impegnativi: montaggio video, grafica, gestione di file complessi e funzioni legate all’intelligenza artificiale dentro l’ecosistema Apple. Tradotto: più margine con le app professionali, multitasking più fluido e tempi più brevi quando il tablet deve macinare davvero.

Il modello in offerta ha anche 12 GB di memoria unificata. È un dettaglio che conta quando si lavora con video, livelli grafici, immagini pesanti o più applicazioni aperte insieme. A bordo c’è iPadOS 26, indicato nella scheda prodotto, con supporto alle funzioni di Apple Intelligence dove disponibili. Non tutte queste novità, però, pesano allo stesso modo per ogni utente. Chi scrive, disegna, progetta o monta contenuti può farne uso concreto. Chi lo usa soprattutto sul divano, molto meno.

Display Tandem OLED e design sottile: perché piace ai professionisti

Uno dei motivi per cui questo modello resta così cercato è il display Ultra Retina XDR da 13 pollici, con tecnologia Tandem OLED. È uno schermo pensato per chi guarda alla qualità dell’immagine: contrasto alto, neri profondi, luminosità adatta ai contenuti HDR e una resa che può fare la differenza nei lavori visivi. La tecnologia ProMotion porta il refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Serve nei contenuti in movimento, ma anche quando si disegna o si scorre una timeline.

Il design segue la linea più recente degli iPad professionali: scocca sottile, bordi puliti, peso contenuto. La scheda parla di 5,1 millimetri di spessore e 579 grammi. Numeri che, su un 13 pollici, non sono secondari. Chi si sposta tra studio, treno e riunioni sa bene quanto possano contare pochi millimetri e qualche etto in meno. La costruzione resta quella tipica della fascia alta Apple, con finiture curate e un’impostazione pensata per il lavoro in mobilità.

Accessori, fotocamere e batteria: cosa controllare prima di comprarlo

Prima di procedere, conviene fare bene i conti. L’iPad Pro 13” M5 è compatibile con Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB‑C e Magic Keyboard per iPad Pro, quest’ultima con trackpad e feedback aptico. Sono accessori che possono cambiare parecchio l’uso del tablet, soprattutto per scrittura, disegno e produttività. Ma si comprano a parte. E il prezzo finale può salire in fretta.

Sul fronte delle fotocamere, il tablet integra una posteriore Fusion da 12 MP, con registrazione ProRes fino a 4K, scanner LiDAR e una frontale TrueDepth da 12 MP sistemata sul lato lungo, più comoda per videochiamate e riunioni in orizzontale. La batteria da 10.290 mAh viene indicata con un’autonomia fino a 10 ore, valore in linea con l’uso tipico dichiarato per questa categoria. L’offerta a 1.588 euro su Amazon resta quindi interessante per chi cercava proprio questa configurazione. Lo è meno per chi può rinunciare al formato da 13 pollici, ai 512 GB o alla potenza del chip M5.