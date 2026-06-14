MacBook Pro 14 con M5 Pro in offerta: perché lo sconto da 300 euro interessa i professionisti

Sono 300 euro in meno su una macchina che non parla certo a tutti, ma a chi lavora davvero con file pesanti, montaggi, codice, foto e progetti complessi. Per videomaker, sviluppatori, fotografi, creator e consulenti sempre in movimento, lo sconto rende più appetibile una configurazione già di fascia alta.

Amazon taglia il prezzo: MacBook Pro 14 a 2.999 euro, sconto vero da 300 euro

L’offerta riguarda il MacBook Pro 14” in Nero siderale, con chip Apple M5 Pro, 24 GB di memoria unificata e SSD da 2 TB. Su Amazon il prezzo indicato è di 2.999 euro, invece di 3.299 euro: il risparmio è del 9%, pari appunto a 300 euro. La spedizione risulta inclusa, secondo la scheda prodotto al momento della segnalazione.

Come sempre, però, con offerte di questo tipo conviene muoversi con attenzione: il prezzo può cambiare anche nel giro di poche ore. Il punto è che sui portatili Apple di fascia alta gli sconti importanti non si vedono tutti i giorni, e spesso riguardano versioni meno ricche. Qui, invece, il ribasso tocca una configurazione con 2 TB di spazio, una voce che pesa parecchio sul prezzo finale. Per chi lo teneva d’occhio, non è il classico ritocco di listino: è uno sconto concreto su un portatile pensato per lavorare.

M5 Pro, 24 GB di RAM e SSD da 2 TB: una configurazione per chi ci lavora davvero

Al centro c’è il chip M5 Pro, indicato nella scheda con CPU a 18 core e GPU a 20 core. È una base pensata per software professionali e lavori che chiedono potenza in locale, compresi gli strumenti legati ad Apple Intelligence. I 24 GB di memoria unificata aiutano quando si tengono aperti più programmi insieme: browser pieni di schede, suite Adobe, ambienti di sviluppo, software di montaggio, archivi fotografici pesanti.

Non conta solo la velocità nei primi minuti. Conta soprattutto la tenuta, quando il lavoro va avanti per ore. L’SSD da 2 TB fa la differenza nella vita quotidiana di chi gestisce video in 4K, cataloghi RAW, progetti audio o macchine virtuali: meno dischi esterni, meno attese, più spazio per lavorare senza continui compromessi. Un tecnico video, per esempio, può usarlo come macchina principale in trasferta senza portarsi dietro mezzo studio. Per un uso domestico leggero, invece, è chiaramente più del necessario.

Schermo, batteria e porte: perché il MacBook Pro 14 resta una macchina da lavoro

Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici resta uno dei punti forti della linea Pro, soprattutto per chi lavora con immagini, video e contenuti HDR. Non è solo un bello schermo per guardare serie o navigare: è un pannello pensato per chi ha bisogno di precisione. Apple dichiara per questo modello un’autonomia adatta a coprire un’intera giornata di lavoro, anche se la durata reale dipende da luminosità, programmi aperti e tipo di attività.

Esportare video o compilare codice a lungo consuma molto più che scrivere testi o gestire email. Sul fronte audio e video ci sono una videocamera da 12 MP con Center Stage, tre microfoni di livello professionale e un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale e Dolby Atmos. Buona anche la dotazione di porte, soprattutto per un portatile sottile: tre Thunderbolt 5, MagSafe 3, HDMI, slot SDXC e jack cuffie. Ci sono anche Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6, oltre alla possibilità di collegare fino a tre monitor esterni. Per chi passa da una videochiamata a un montaggio, da una scheda SD a una presentazione su schermo esterno, sono dettagli che evitano adattatori e seccature.

Alimentatore assente e ricarica rapida: cosa controllare prima di comprarlo

Prima di procedere all’acquisto c’è un dettaglio da non saltare: nella confezione è indicato il cavo USB‑C verso MagSafe 3, ma non l’alimentatore. Il MacBook Pro richiede una fonte di alimentazione USB‑C o USB PD da almeno 70W. Chi non ha già un caricatore compatibile deve quindi mettere in conto una spesa in più.

Apple consiglia un alimentatore USB‑C da 70W per l’uso normale, oppure un modello da 96W per la ricarica rapida, che secondo le specifiche dichiarate porta la batteria al 50% in circa 30 minuti. È un dettaglio pratico, ma conta nel bilancio finale: il prezzo a 2.999 euro resta interessante, però il costo effettivo può salire se serve comprare anche il caricatore. Prima del pagamento conviene controllare venditore, disponibilità, tempi di consegna e condizioni di reso su Amazon. Per chi lavora davvero con file pesanti e cerca un portatile compatto ma potente, questo MacBook Pro 14 con M5 Pro è una delle offerte più interessanti del momento. Per tutti gli altri, meglio chiedersi prima se tutta questa potenza serva davvero.