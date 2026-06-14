Non solo Amazon: perché il 19 Giugno è una data fondamentale per tutte le piattaforme di shopping online

Dal 19 giugno, infatti, tutte le piattaforme digitali e i marketplace saranno obbligati a introdurre un sistema di recesso più immediato e accessibile, pensato per semplificare le procedure di reso e renderle finalmente fruibili con pochi passaggi direttamente dall’interfaccia web o dall’app.

La misura nasce da un aggiornamento del quadro normativo europeo in materia di tutela dei consumatori e si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione dei diritti degli utenti. L’obiettivo principale è ridurre la complessità delle procedure di restituzione, eliminando passaggi macchinosi e rendendo il processo più trasparente e immediato.

Come cambia il diritto di recesso negli acquisti online

La novità principale riguarda l’introduzione di un vero e proprio strumento digitale dedicato al recesso, che dovrà essere chiaramente visibile all’interno delle piattaforme di vendita. Non si tratta più di un semplice modulo informativo o di un indirizzo email di contatto, ma di una funzione integrata nell’interfaccia del sito o dell’app.

Il consumatore dovrà poter avviare la richiesta di restituzione direttamente dalla pagina dell’ordine, compilando un modulo digitale con i dati necessari come riferimenti dell’acquisto e informazioni personali per la conferma. Una volta completata l’operazione, il sistema sarà obbligato a generare una ricevuta automatica con i dettagli della richiesta, garantendo così tracciabilità e certezza dell’avvenuta comunicazione.

Obblighi per le piattaforme e conseguenze in caso di mancato adeguamento

Le nuove regole non riguardano solo i grandi marketplace internazionali, ma anche tutti gli operatori che vendono prodotti o servizi ai consumatori finali attraverso canali digitali. Questo include e-commerce tradizionali, piattaforme di abbonamento, servizi in streaming e portali di membership.

I venditori saranno tenuti non solo a implementare il pulsante di recesso, ma anche a renderlo chiaramente identificabile con formule esplicite e facilmente comprensibili.Sarà necessario aggiornare le condizioni generali di vendita e la documentazione contrattuale per includere le nuove modalità operativ e.

Le conseguenze per chi non si adegua possono essere rilevanti. Oltre al rischio di sanzioni amministrative, che possono arrivare a diverse migliaia di euro, la mancata implementazione del sistema comporta anche un’estensione automatica del periodo di recesso fino a oltre un anno, con impatti significativi sulla gestione commerciale.

Questa riforma segna quindi un passaggio importante verso una maggiore tutela dell’utente finale, rafforzando la trasparenza nei processi di acquisto online e imponendo agli operatori digitali un adeguamento strutturale delle proprie piattaforme.