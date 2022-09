iPhone 14 e iPhone 14 Plus, ecco colorazioni, tagli e prezzi italiani

Ecco i prezzi e le varie configurazioni di due dei nuovi modelli di iPhone 14, quelli per così dire “normali”, ovverosia iPhone 14 liscio da 6,1” e quello che di fatto prende il posto che in passato era dei modelli Mini, cioè l’iPhone 14 Plus con display da 6,7″. Entrambi, lo ricordiamo, come anticipato nei giorni scorsi presentano il vecchio SoC A15 Bionic, anche se con alcuni miglioramenti secondari soprattutto dal punto di vista della GPU, che guadagna un nuovo core.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus, configurazioni e prezzi