Apple iPhone 14 si presenta al mondo: eccoli dal modello base ad iPhone 14 Pro Max

Eccoli finalmente i nuovi iPhone 14, anticipati dall’annuncio di altri prodotti aggiornati della Mela, tra cui gli Apple Watch di ottava generazione e gli AirPods Pro 2. Dallo Steve Jobs Theatre davanti a un pubblico in presenza e in visibilio, tanto quanto quelli che da tutto il mondo hanno seguito l’evento in streaming sul sito ufficiale Apple e sul canale YouTube. Tim Cook ha svelato i quattro modelli che formeranno la gamma di smartphone Apple iPhone 14.

Apple iPhone 14, dal modello base al gigante iPhone 14 Pro Max

I primi modelli sono quelli “normali”, ovverosia iPhone 14 liscio da 6,1 pollici e quello che di fatto prende il posto che in passato era dei modelli Mini. Parliamo di iPhone 14 Plus che ha le stesse dimensioni della variante Pro Max dell’anno scorso, quindi display da 6,7″. Come anticipato nei giorni scorsi, il SoC rimane lo stesso del 2021, l’Apple A15 Bionic, anche se con alcuni miglioramenti secondari soprattutto dal punto di vista della GPU, che guadagna un nuovo core.

Le novità principali vanno dunque ricercate nelle nuove fotocamere: iPhone 14 e Plus ne hanno due sole sul retro con i sensori limitati al 4K, ma con uno nuovo per quella principale da 12 MP che promette miglioramenti del 49% nella cattura di immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la fotocamera TrueDepth frontale cambia e tra l’altro ora vanta un nuovo algoritmo di elaborazione delle immagini AI chiamato Photonic Engine.

Per quanto riguarda iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (il più pesante del quartetto) abbiamo anche qui un look simile ai modelli più recenti della casa di Cupertino, ma modifiche sparse qua e là. Oltre al nuovo processore A16 Bionic, realizzato con processo a 4 nanometri con CPU a 6 core, per esempio, i due nuovi top di gamma di Cupertino stravolgono la parte frontale del display con un design che adesso prevede, come anticipato nei giorni scorsi, due fori, uno circolare che ospita la fotocamera anteriore, e uno allungato all’interno del quale si trovano invece i sensori per il riconoscimento facciale Face ID.

Questi, di fatto, che vanno a sostituire il classico notch. Il nome ufficiale è “Dynamic Island“. A livello di comparto fotografico i due Pro possono contare su una lente principale da 48 megapixel che supporta la registrazione video in 8K. Tutti e quattro i modelli di iPhone 14 hanno 6GB di RAM, LPDDR5 sui Pro e LPDDR4X sui “minori” e godono di una batteria più capiente.