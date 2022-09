Apple iPhone 14, ecco prezzi e novità clamorose sui nuovi Melafonini

Lo Steve Jobs Theatre di Cupertino è quasi pronto per ospitare l’evento più importante dell’anno di Apple, dove verranno presentati i nuovi iPhone 14 insieme ad altri prodotti aggiornati della Mela, tra i quali ci saranno gli Apple Watch di ottava generazione e quasi certamente anche la nuova versione, la numero due, degli AirPods Pro. L’evento avrà di nuovo un pubblico in presenza, ma sarà possibile seguirlo in streaming, sul sito ufficiale Apple e sul canale YouTube. Nel frattempo, come da tradizione, arrivano in anticipo notizie sempre più calde sui dispositivi.

Apple iPhone 14, ecco novità e prezzi

iPhone 14 e iPhone 14 Plus condivideranno le stesse dimensioni e risoluzione del display, e il chip A15 Bionic, lo stesso SoC Apple A15 Bionic con GPU a 5 core presente anche sui Pro attuali. Anche i modelli più grandi, ovverosia iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max (il più pesante del quartetto), condivideranno praticamente tutto o quasi comprese le dimensioni, ma in questo caso monteranno l’A16 Bionic. Un cambio di strategia significativo per Cupertino rispetto a quanto avvenuto con i melafonini passati, fino ad iPhone 13.

Ad ogni modo, i dispositivi con lo schermo da 6,1 pollici offriranno una risoluzione di 2532×1170 pixel, mentre quelli più grandi di 2778×1284 pixel, con la luminosità massima del pannello raggiungerà i 1200 nits (su quelli normali si fermerà a 1000 nits).

A livello di comparto fotografico, iPhone 14 e Plus avranno due sole fotocamere sul retro con i sensori saranno limitati al 4K, mentre i due Pro potranno contare su una lente principale da 48 megapixel che supporterà la registrazione video in 8K. Tutti e quattro i modelli di iPhone 14 avranno 6GB di RAM, LPDDR5 sui Pro e LPDDR4X sui “minori” e godranno di una batteria più capiente. Infine, ecco i prezzi cinesi: iPhone 14 da 128 gigabyte dovrebbe costare 967 Dollari, mentre iPhone 14 Pro Max da 1 terabyte 2.005 Dollari.