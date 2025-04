James Webb scopre il pianeta K2-18b: potrebbe ospitare forme di vita

Un’eccezionale scoperta ha catturato l’attenzione della comunità scientifica internazionale: il pianeta K2-18b, situato a 124 anni luce dalla Terra, potrebbe ospitare forme di vita. Gli scienziati dell’Università di Cambridge, guidati dall’astrofisico Nikku Madhusudhan, hanno individuato nell’atmosfera del pianeta tracce di composti chimici che potrebbero indicare la presenza di attività biologica. Questa scoperta, pubblicata sull’Astrophysical Journal Letters, segna un importante passo avanti nella ricerca di mondi abitabili oltre il nostro sistema solare.

Le osservazioni effettuate dal telescopio spaziale James Webb, lanciato nel 2021, hanno permesso di analizzare in dettaglio le caratteristiche di K2-18b. Con una massa 8,6 volte superiore a quella terrestre, il pianeta è classificato come una “super-Terra” o “mini-Nettuno”, categorie considerate promettenti per la presenza di condizioni abitabili. La superficie del pianeta sembra essere coperta da un oceano di acqua liquida, protetto da un’atmosfera ricca di idrogeno, un elemento che potrebbe favorire l’emergere di forme di vita elementari.

La scoperta più intrigante riguarda la presenza di due composti chimici nell’atmosfera: il dimetil solfuro e il dimetil disolfuro. Sulla Terra, queste sostanze sono prodotte quasi esclusivamente da organismi viventi, come il fitoplancton e le alghe. Per questo motivo, sono considerate una possibile biofirma, ovvero un segnale della presenza di vita biologica. Tuttavia, gli scienziati invitano alla cautela: ulteriori osservazioni saranno necessarie per confermare l’origine biologica di questi composti.

“Abbiamo trovato i primi indizi concreti di un mondo potenzialmente abitato, anche se probabilmente solo da forme di vita elementari,” ha dichiarato Madhusudhan. La sua affermazione riflette l’entusiasmo ma anche il rigore scientifico con cui la comunità accoglie questi risultati. Il telescopio James Webb, con le sue avanzate capacità di rilevamento, continua a fornire dati che potrebbero aiutarci a rispondere a una delle domande più antiche dell’umanità: siamo soli nell’universo?

Nonostante l’entusiasmo, la comunità scientifica sottolinea l’importanza di ulteriori verifiche. I risultati preliminari, per quanto promettenti, richiedono conferme indipendenti e approfondimenti. La ricerca di tracce di vita extraterrestre è un processo complesso, che combina dati osservativi, analisi chimiche e modelli teorici per escludere spiegazioni alternative.

La scoperta di potenziali biofirme su K2-18b rappresenta un passo significativo verso la comprensione delle condizioni che potrebbero rendere un pianeta abitabile. Se confermate, queste osservazioni potrebbero ridefinire il nostro approccio alla ricerca di vita extraterrestre, aprendo nuove prospettive nello studio dell’universo.

Il telescopio James Webb ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di rivoluzionare l’astronomia moderna. Con strumenti sempre più sofisticati, gli scienziati sperano di ottenere risposte definitive sulle caratteristiche di K2-18b e su altri pianeti simili. La scoperta di composti come il dimetil solfuro potrebbe essere solo l’inizio di una nuova era nella ricerca di mondi abitabili.