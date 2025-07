Kaspersky eSIM rivoluziona la connettività globale per viaggiatori e professionisti

Kaspersky eSIM segna un punto di svolta per tutti coloro che desiderano restare connessi ovunque, senza i limiti delle SIM fisiche e senza dover affrontare i tradizionali costi roaming. Grazie a una tecnologia all’avanguardia e a una piattaforma intuitiva, questa soluzione nasce per rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni, offrendo una connettività globale affidabile, sicura e flessibile.

La crescita della tecnologia eSIM è sotto gli occhi di tutti: secondo le ultime analisi della GSMA Association, entro il 2028 metà delle connessioni mobili mondiali utilizzeranno questo sistema, rivoluzionando il modo in cui ci connettiamo durante gli spostamenti internazionali. Non si tratta solo di un trend tecnologico, ma di una risposta concreta a necessità reali: la possibilità di attivare la connessione in oltre 150 Paesi, scegliere tra più di 2.000 pacchetti dati e dimenticare per sempre le complicazioni legate alle SIM tradizionali.

Con Kaspersky eSIM Store, l’esperienza di viaggio cambia radicalmente. Non è più necessario acquistare nuove SIM a ogni destinazione, né affidarsi a rivenditori locali con procedure spesso lunghe e invasive dal punto di vista della privacy. L’attivazione dei piani dati flessibili avviene in pochi istanti, direttamente dal proprio dispositivo, e permette di gestire più profili in modo semplice e centralizzato. Questo vantaggio è particolarmente sentito nel settore automotive, dove la stabilità della connessione supporta servizi fondamentali come mappe online, sistemi di infotainment e comunicazioni tra veicoli e dispositivi, assicurando efficienza e continuità anche in viaggio.

La pianificazione della connessione non è mai stata così semplice: è possibile selezionare il periodo di utilizzo e la quantità di dati desiderata ancora prima della partenza, garantendo trasparenza totale sui costi e sulla gestione delle risorse. La piattaforma offre soluzioni personalizzate per ogni esigenza, con pacchetti specifici per singoli Paesi, offerte globali valide in 122 destinazioni o opzioni regionali, tutte pensate per massimizzare la connettività globale e adattarsi a qualsiasi itinerario.

Un altro punto di forza che distingue la Kaspersky eSIM è il risparmio. Grazie all’attivazione di piani dati locali tramite eSIM, si eliminano completamente le onerose tariffe di roaming imposte dagli operatori nazionali. In questo modo, i viaggiatori possono finalmente dire addio alle brutte sorprese in bolletta e godere di una connessione stabile senza dipendere da reti Wi-Fi pubbliche, spesso non protette e potenzialmente rischiose.

La sicurezza digitale è un elemento chiave dell’offerta: la piattaforma integra infatti soluzioni come Kaspersky VPN Secure Connection e Kaspersky Premium, strumenti pensati per proteggere la navigazione in ogni parte del mondo. Così, anche durante i viaggi, la protezione dei dati personali e delle attività online resta una priorità, permettendo agli utenti di concentrarsi solo sull’esperienza di viaggio senza preoccupazioni.

Dal punto di vista dell’usabilità, la piattaforma si distingue per un’interfaccia intuitiva e altamente personalizzabile. Gli utenti possono monitorare in tempo reale il consumo dei dati, ricevere notifiche quando il credito sta per esaurirsi e prevenire interruzioni improvvise della connessione. La gestione del profilo utente, accessibile sia da web sia tramite app mobile, consente ricariche immediate e la possibilità di configurare più destinazioni su una singola eSIM, che viene installata una sola volta e riutilizzata per ogni viaggio futuro.

Disponibile già sul sito ufficiale Kasperskyesimstore.com e sugli store di app per iOS e Android, la eSIM di Kaspersky si propone come alleato indispensabile per chiunque voglia vivere la propria esperienza digitale senza compromessi. Come ha sottolineato Mikhail Gerber, Executive Vice President Consumer Business di Kaspersky, l’obiettivo della piattaforma è offrire accesso immediato a piani dati flessibili in ogni parte del mondo, garantendo sicurezza, praticità e pieno controllo della propria connessione.