Spotify prepara podcast personali creati dall’AI: cosa sappiamo sull’arrivo in Italia

Spotify sta preparando una nuova app AI capace di creare podcast, briefing e playlist personali, ma sull’arrivo in Italia serve ancora prudenza.

Si chiama Studio by Spotify Labs ed è pensata per trasformare l’ascolto in qualcosa di più diretto e personalizzato: non solo scegliere una canzone o un episodio, ma chiedere all’app di costruire contenuti audio su misura. La novità arriverà nelle prossime settimane come Research Preview per utenti selezionati maggiorenni in oltre 20 mercati, ma Spotify non ha ancora indicato pubblicamente tutti i Paesi coinvolti.

Il punto è che Spotify non vuole più limitarsi a suggerire cosa ascoltare. Con Studio by Spotify Labs, la piattaforma prova a diventare un servizio con cui parlare, da guidare in base alla giornata, ai gusti e alle necessità del momento. L’app potrà conoscere le preferenze dell’utente su musica, podcast e audiolibri, usando anche informazioni di contesto per proporre contenuti più vicini a ciò che si sta cercando davvero.

Cosa può creare Studio by Spotify Labs

La funzione più interessante riguarda i Personal Podcast, cioè podcast creati dall’AI su richiesta. L’utente può chiedere un breve episodio su un tema specifico, un riepilogo quotidiano, una playlist per un viaggio o un contenuto audio costruito intorno a un’attività. Spotify fa l’esempio di un briefing per un viaggio in Italia, capace di usare calendario e prenotazioni, suggerire una cena e chiudere con un podcast adatto al percorso.

Con il permesso dell’utente, Studio può collegarsi anche a strumenti come calendario, email e note. Può fare ricerche, usare un browser, organizzare informazioni e aiutare a completare alcune attività. È qui che la novità diventa più ambiziosa: Spotify non vuole solo generare audio, ma trasformarlo in un assistente personale per momenti diversi della giornata.

Perché la disponibilità in Italia resta da chiarire

Al momento, però, non si può scrivere che Studio arriverà sicuramente in Italia al lancio. Spotify parla di oltre 20 mercati, ma senza una lista pubblica completa. Per il lettore italiano significa una cosa semplice: la funzione potrebbe arrivare anche da noi, ma finché Spotify non lo conferma in modo esplicito conviene trattarla come un’anteprima internazionale e non come una novità già pronta per tutti.

In più, si tratta di una Research Preview, quindi di una versione sperimentale. Spotify avverte che alcune funzioni potrebbero non funzionare perfettamente e che l’AI può commettere errori o agire in modi inattesi. Non è un dettaglio secondario, soprattutto se l’app usa dati personali o prova a organizzare informazioni prese da strumenti esterni.

L’ascolto diventa sempre più personalizzato

La direzione, però, è chiara. Dopo playlist automatiche, raccomandazioni e DJ AI, Spotify vuole spingersi verso un ascolto costruito al momento. Un podcast non sarà più soltanto qualcosa da cercare nel catalogo, ma anche qualcosa che può nascere da una richiesta, da un viaggio, da una giornata di lavoro o da un interesse improvviso.

Resta da capire quanto gli utenti vorranno davvero audio generato dall’AI dentro una piattaforma nata per musica, podcast e audiolibri creati da persone. La comodità è evidente, ma anche il rischio di riempire l’app di contenuti troppo sintetici. Studio by Spotify Labs potrebbe diventare utile proprio se resterà uno strumento da controllare, non un flusso automatico da subire.