Android Auto ridisegna le app musicali: come cambiano Spotify, YouTube Music e Amazon Music in auto

Negli ultimi mesi Google sta cercando di rendere Android Auto meno rigido e più adatto ai display, sempre più diversi, che stanno arrivando sulle auto nuove.

È in questo quadro che rientra il restyling delle app musicali: un aggiornamento che può sembrare di contorno, ma che in realtà tocca una delle funzioni più usate in macchina, cioè scegliere cosa ascoltare senza perdere tempo e, soprattutto, senza togliere troppo gli occhi dalla strada.

Al Google I/O 2026 l’azienda ha anticipato un pacchetto di novità che riguarda il modo in cui gli sviluppatori costruiscono le interfacce su Android Auto. Tra le app già citate ci sono Spotify, YouTube Music e Amazon Music, insieme a Gaana, Pocket FM e TuneIn. Per gli utenti italiani non c’è ancora una data precisa, ma i cambiamenti passano dai nuovi strumenti distribuiti con la Car App Library e dalle versioni più recenti della piattaforma.

Google cambia passo a I/O 2026: template più flessibili e interfacce che si adattano meglio

La novità principale riguarda i modelli grafici che gli sviluppatori possono usare dentro Android Auto. Finora i margini erano piuttosto stretti, anche per ragioni di sicurezza: interfacce molto standard, poco spazio per distinguersi davvero da un’app all’altra. Adesso Google allarga un po’ il campo. Arrivano template più adattivi, intestazioni visive più ordinate, sezioni in evidenza nelle aree a scorrimento e nuove varianti a griglia per tipi diversi di contenuti.

Tradotto: le app avranno più libertà nel mostrare album, playlist, stazioni radio e suggerimenti, ma sempre restando dentro i limiti imposti dall’uso in auto. È un passaggio in linea con quanto visto anche nel recente aggiornamento sulla pianificazione EV su Android Auto, altro segnale di una strategia chiara: Google vuole far crescere l’esperienza di bordo nel suo insieme, non soltanto la navigazione.

Spotify, YouTube Music e Amazon Music in prima fila: cosa cambierà davvero sul display di bordo

Google ha già fatto alcuni nomi: Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Gaana, Pocket FM e TuneIn sono tra le app che stanno lavorando, o che testeranno per prime, il nuovo corso. Per chi usa il sistema in auto, il cambiamento non sarà solo estetico. L’obiettivo è avere schermate più leggibili, contenuti disposti meglio e una consultazione meno macchinosa mentre la riproduzione va avanti.

Tra gli elementi già anticipati c’è un mini-player adattivo, pensato per sfogliare cataloghi e playlist senza perdere il controllo del brano in ascolto. La direzione è quella giusta, anche perché Android Auto somiglia sempre meno a una semplice copia del telefono e sempre più a un ambiente costruito per l’abitacolo. Lo si era già intuito con l’arrivo di YouTube su Android Auto, anche se lì i limiti restano più rigidi.

Il punto vero resta la sicurezza: mini-player, header e sezioni in evidenza per ridurre le distrazioni

Il nodo più delicato è tutto qui: dare più libertà agli sviluppatori senza trasformare il display dell’auto in un’interfaccia troppo piena. Google dice di voler mantenere un approccio da “minimal distraction”, e le novità vanno lette proprio così. Header più chiari aiutano a capire subito dove ci si trova dentro l’app, le spotlight section mettono davanti ciò che conta davvero, mentre il mini-player evita passaggi inutili da una schermata all’altra. Sulla carta funziona.

Quello che andrà visto, però, è come i vari brand useranno questo spazio in più: per semplificare oppure per riempire la UI di proposte, suggerimenti e scorciatoie. La partita si gioca tutta qui, più che nel restyling in sé: nella capacità di rendere Spotify, YouTube Music e Amazon Music più immediate da usare mentre si guida. Google ha aperto la strada, adesso tocca agli sviluppatori dimostrare di saperla seguire senza complicare quello che dovrebbe diventare più semplice.