Google Health, arriva il nuovo widget: fino a sei metriche fitness direttamente nella home

C’è un dettaglio che dice più di tanti annunci sulla strada scelta da Google nel benessere digitale: i dati devono stare sempre più vicino all’utente, senza dover aprire ogni volta l’app.

Il nuovo widget di Google Health va proprio in questa direzione e porta le statistiche fitness direttamente sulla home di Android. Da solo non rivoluziona il mercato, ma pesa eccome nel passaggio dell’ex app Fitbit dentro l’universo Google Health. L’aggiornamento, incluso nella versione 5.0, è in distribuzione dal 19 maggio e dovrebbe arrivare a tutti entro il 26 maggio. Per chi usa già i servizi Fitbit su Android, è uno dei primi segnali concreti di una transizione ormai sempre più visibile, tra nome, grafica e funzionamento sempre più legati al marchio Google.

Com’è fatto il widget di Google Health 5.0 e quante statistiche può mostrare

La novità più evidente è un widget ridimensionabile che può arrivare fino a uno spazio 5×3 nella schermata iniziale. Nella versione più grande mostra fino a sei metriche fitness insieme; in quella più compatta, invece, può fermarsi anche a una sola statistica. È una scelta semplice, ma utile: da una parte c’è chi vuole tenere sott’occhio passi, attività e altri parametri a colpo d’occhio; dall’altra chi preferisce una home più pulita.

Il punto è tutto qui: Google non si è limitata a mettere un riquadro con qualche numero, ma ha puntato su uno strumento flessibile, pensato per rendere i dati personali più immediati, senza passaggi inutili. In un settore dove Apple e Samsung spingono da tempo sull’accesso veloce alle informazioni salute, era una mossa quasi obbligata.

Scorciatoie, aggiornamento rapido e apertura dell’app: come cambia l’accesso ai dati

Il widget non si limita a mostrare numeri. Ogni metrica funziona anche da scorciatoia e, con un tocco, porta alla pagina di dettaglio dentro l’app. In alto c’è poi un’icona a forma di cuore che apre direttamente Google Health, insieme all’indicazione dell’ultimo aggiornamento e a un tasto per il refresh manuale dei dati.

Dettagli piccoli, sì, ma nell’uso di tutti i giorni fanno la differenza: meno passaggi, meno attese, accesso più diretto. Resta da capire, come spesso succede nelle prime fasi di rollout, quanto il widget sarà davvero rapido e affidabile nell’aggiornamento in tempo reale. Per ora Google mette sul tavolo soprattutto una comodità in più, non una nuova categoria di funzioni.

Rollout dal 19 al 26 maggio: chi riceve l’aggiornamento e cosa sostituisce nell’era post-Fitbit

Secondo le prime segnalazioni, il rollout di Google Health 5.0 è partito il 19 maggio e dovrebbe chiudersi entro il 26 maggio. L’aggiornamento viene indicato come obbligatorio e accompagna il rebranding dell’app Fitbit, che viene gradualmente assorbita nell’identità Google Health.

In Italia la disponibilità effettiva dipenderà, come sempre, dai tempi del Play Store e dal dispositivo usato, ma la novità non sembra legata a un lancio limitato a un solo mercato. Il significato, però, va oltre il widget: Google sta rendendo sempre meno centrale il marchio Fitbit e sempre più visibile il proprio ecosistema salute. È il segnale più chiaro della fase che si è aperta: non solo un cambio di nome, ma un passaggio più ampio, con interfaccia e logica sempre più dentro casa Google.