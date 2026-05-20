La migliore funzionalità di Google ha finalmente una sua App, ed è diventata la mia preferita

Nel panorama degli smartphone Android, le funzionalità esclusive dei produttori tendono a passare inosservate fino a quando non diventano applicazioni standalone con una propria interfaccia.

È quello che è successo con Now Playing, la funzione di riconoscimento musicale integrata nei Google Pixel, che con il Pixel Drop di marzo 2026 ha abbandonato il suo stato di feature nascosta per diventare un’app a sé stante. Il risultato è una delle esperienze di identificazione musicale più fluide disponibili su smartphone.

Now Playing funziona in modo completamente offline. Non invia nulla ai server Google, non consuma dati mobili, elabora tutto localmente sul dispositivo. Questo significa che il riconoscimento è pressoché istantaneo — non dipende dalla latenza di rete — e funziona anche in assenza di connessione. La funzione resta in ascolto passivo in background e, quando rileva musica nelle vicinanze, visualizza il titolo e l’artista direttamente sulla schermata di blocco senza che l’utente debba aprire nulla.

Google, la funzionalità ha un’App specifica

La velocità di riconoscimento è il punto più rilevante sul piano pratico. Anche con pochi secondi di audio disponibile, Now Playing riesce a identificare la canzone circa 8 volte su 10. Per fare un confronto, Shazam nella sua modalità sempre attiva fallisce più frequentemente nelle stesse condizioni di breve esposizione sonora, probabilmente perché il suo riconoscimento dipende da un’elaborazione server-side che introduce latenza.

L’integrazione con Spotify è diretta: quando Now Playing riconosce un brano, appare un pulsante che apre automaticamente la ricerca in Spotify, già impostata sul titolo identificato. Non serve cercare manualmente, copiare il nome o ricordarselo. Per chi gestisce playlist per genere o ha abitudini di ascolto orientate agli album, è un guadagno di tempo concreto e quotidiano.

Un aspetto contro-intuitivo: nonostante rimanga attiva in background praticamente in modo continuo, Now Playing ha un impatto sulla batteria che gli utenti descrivono come trascurabile. È il contrario di quello che ci si aspetterebbe da un processo audio sempre in esecuzione — e rappresenta un risultato di ottimizzazione software non banale.

L’interfaccia dell’app è ridotta all’essenziale: tre schermate, Now Playing, Cronologia e Preferiti, più un menu impostazioni con sole tre voci. È una scelta deliberatamente opposta a quella di Shazam, che nel corso degli anni ha accumulato sezioni per concerti, playlist suggerite, sfondi degli artisti e funzionalità che richiedono accesso all’account. La semplicità di Now Playing non è una mancanza di sviluppo, ma una direzione progettuale.

L’unica funzione che Shazam offre e Now Playing non ha è il riconoscimento della musica riprodotta direttamente dallo smartphone, ad esempio da un’altra app. Now Playing ascolta solo l’audio ambientale captato dal microfono, non il flusso interno del dispositivo. È un limite reale in scenari specifici.

La funzione esiste sui Pixel da anni come caratteristica integrata nel sistema, ma senza un’app propria era difficile da scoprire e da gestire. La sua trasformazione in applicazione standalone nel marzo 2026 l’ha resa visibile a una quota più ampia di utenti — e ha reso evidente quanto fosse già matura prima ancora di avere un’interfaccia dedicata.