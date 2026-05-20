Firefox mette un freno all’AI su iPhone e Android: arriva il comando per dire no

In una fase in cui quasi ogni novità software gira attorno all’intelligenza artificiale, la notizia più interessante, stavolta, è un’altra: la possibilità di dire no.

Con Firefox 151, Mozilla porta anche su iPhone e Android i controlli sull’AI già visti su desktop e mette nelle mani degli utenti una scelta che nel mondo mobile si vede ancora di rado. L’aggiornamento è in distribuzione sulle versioni mobili del browser e il punto è molto chiaro: non bisogna più subire un pacchetto di funzioni AI deciso in partenza. Si può tenerle, limitarle oppure spegnerle del tutto.

Come funzionano i guardrail AI di Firefox 151 su iOS e Android

La novità introdotta da Mozilla è un sistema di controllo pensato per gestire le funzioni di AI generativa direttamente dal browser su smartphone. Su iOS e Android compare infatti un’impostazione che permette di intervenire in modo esplicito su queste funzioni, senza passaggi nascosti o menu poco chiari.

Non è una novità appariscente come un nuovo assistente AI, ma nell’uso di tutti i giorni pesa di più: chi non vuole automatismi nel browser, adesso può disattivarli senza ambiguità. In sostanza, Firefox 151 trasforma l’AI da presenza quasi obbligata a opzione configurabile. Ed è proprio qui che si vede la differenza rispetto a molte altre soluzioni viste finora.

Dal toggle generale alla scelta delle singole funzioni: quali strumenti restano attivi

L’elemento più utile è il toggle generale che consente di spegnere in un solo colpo tutte le funzioni di AI generativa presenti nel browser. Ma non c’è solo questa strada. Mozilla lascia anche la possibilità di scegliere quali strumenti tenere attivi e quali no. Tra le funzioni supportate, stando a quanto comunicato dall’azienda, ci sono traduzioni e ricerca vocale: due strumenti che possono avere un’utilità concreta, più di tante altre aggiunte AI comparse di recente nel settore.

È un’impostazione che evita il solito aut-aut: prendere tutto oppure rinunciare a tutto. E si inserisce nella stessa attenzione al controllo da parte dell’utente che torna spesso nei discorsi sul software personale, come nella nostra analisi su Google I/O e la nuova ondata di funzioni AI e nei contenuti dedicati alla privacy nei browser mobili.

Perché la scelta di Mozilla si distingue nel mercato mobile dominato dalle funzioni AI imposte

È qui che sta il punto vero della novità. Oggi buona parte del mercato mobile integra l’AI come impostazione di default, con margini di scelta spesso ridotti o comunque poco trasparenti. Mozilla, invece, va nella direzione opposta e ribadisce un principio semplice: il controllo deve restare a chi usa il browser. Non vuol dire rinunciare all’intelligenza artificiale. Vuol dire trattarla per quello che è, cioè uno strumento, non un obbligo.

Nel 2026, la differenza tra browser non passa più soltanto da velocità, funzioni o sincronizzazione, ma anche da quanta libertà lasciano agli utenti. Resta da vedere se altri seguiranno questa strada o continueranno a spingere funzioni intelligenti sempre attive, chiedendo alle persone di adattarsi invece di scegliere.