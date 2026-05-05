La funzione Samsung che Apple ancora non porta su iPhone e che farebbe comodo a molti

Tra le funzioni che rendono pratici i telefoni Samsung ogni giorno, una delle più sottovalutate è lo schermo diviso, e su iPhone ancora oggi non esiste una vera alternativa.

In un momento in cui gli smartphone hanno display sempre più grandi, la possibilità di usare due app insieme continua a essere uno dei vantaggi più concreti del mondo Android, soprattutto sui Galaxy. Non è una funzione spettacolare come una nuova fotocamera o un effetto AI, ma nella vita reale può far risparmiare tempo e rendere il telefono molto più comodo.

Samsung aveva capito presto il valore del multitasking su schermo. La modalità Multi Window è arrivata sui suoi dispositivi anni prima che Android la rendesse una funzione più ampia di sistema, e da allora è rimasta uno degli strumenti più utili per chi usa il telefono in modo intenso. Oggi basta aprire due app compatibili per leggere una pagina web e prendere appunti, seguire una chat mentre si consulta un documento, oppure confrontare informazioni senza passare in continuazione da una schermata all’altra.

Perché lo schermo diviso resta così utile

Il vantaggio più evidente è la rapidità. Passare da un’app all’altra è semplice anche su iPhone, ma non è la stessa cosa che vedere due contenuti insieme. Su un telefono Samsung, ad esempio, si può tenere aperto Chrome nella parte superiore e un’app di note in quella inferiore, oppure usare una chat mentre si controllano email, calendario o una mappa. Sono situazioni normali, non da utente esperto, e proprio per questo colpisce che Apple non abbia ancora portato una modalità simile sui suoi smartphone.

Non tutte le app sono perfette in questa visualizzazione, ed è giusto dirlo. Alcune si adattano meglio, altre meno. Ma nel complesso la funzione resta molto pratica, soprattutto sugli smartphone con schermi grandi. E negli ultimi anni gli iPhone Pro Max sono cresciuti parecchio: viene spontaneo chiedersi perché Apple continui a limitarsi a soluzioni parziali come il Picture-in-Picture, la risposta rapida ai messaggi o il passaggio veloce tra app recenti.

Apple ha il multitasking su iPad, ma non su iPhone

Il paradosso è proprio questo: Apple sul fronte multitasking non è affatto inesperta. Su iPad ha lavorato a lungo per migliorare l’uso di più app insieme, fino a costruire un ecosistema molto più flessibile per chi usa il tablet anche per lavorare. Su iPhone, invece, ha sempre preferito un approccio più rigido, forse per mantenere l’interfaccia più semplice e controllata. Il risultato, però, è che l’iPhone resta più limitato proprio in uno dei contesti in cui gli schermi grandi potrebbero essere sfruttati meglio.

Questa differenza pesa ancora di più oggi, perché gli smartphone vengono usati sempre più spesso per fare attività che una volta si facevano su PC o tablet. Scrivere, confrontare testi, rispondere a messaggi mentre si controlla un allegato, seguire istruzioni mentre si compila un modulo: in tutti questi casi una vista a doppia app farebbe davvero comodo anche a molti utenti iPhone.

Il pieghevole Apple potrebbe cambiare le cose

Negli ultimi mesi sono tornate a circolare indiscrezioni su un futuro iPhone pieghevole, e tra le ipotesi più interessanti c’è proprio quella di un’interfaccia capace di gestire meglio due app affiancate, un po’ come già accade sull’iPad e su alcuni foldable Android. Se questo scenario si concretizzasse, Apple potrebbe finalmente portare su iPhone una funzione che Samsung offre da oltre un decennio.

Il punto, però, è un altro: se arriverà davvero, questa modalità rischia di restare confinata a un modello molto costoso e di nicchia. Sarebbe una scelta poco incoraggiante, perché lo schermo diviso non è una funzione da lusso ma una comodità quotidiana, utile anche su telefoni tradizionali con display ormai molto ampi. Ed è proprio per questo che continua a sembrare una delle assenze più evidenti dell’iPhone moderno.