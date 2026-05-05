Spotify prepara una scorciatoia per il lossless: download aggiornati con un tocco

Spotify starebbe lavorando a una funzione pensata per rendere molto più semplice il passaggio all’audio lossless quando si ascolta musica offline.

La novità non riguarda una nuova grafica o una playlist personalizzata, ma un problema concreto: chi ha già scaricato molti brani sullo smartphone oggi rischia di doverli eliminare e riscaricare manualmente per portarli alla qualità più alta. Per chi usa Spotify tutti i giorni, soprattutto in viaggio o fuori casa, può diventare una seccatura non da poco.

La funzione è emersa dall’analisi del codice della versione Android 9.1.48.148 dell’app e viene indicata con riferimenti a un aggiornamento dei download esistenti. In sostanza, Spotify sembra voler introdurre un comando capace di riallineare i contenuti già salvati alla qualità audio selezionata dall’utente. Non è ancora una funzione disponibile per tutti e non c’è una data ufficiale di rilascio, quindi va considerata come un’anticipazione tecnica e non come una novità già pronta.

Il problema dei brani già scaricati

Il nodo nasce dal modo in cui viene gestito il passaggio al lossless. Quando l’utente cambia la qualità dei download, i nuovi brani vengono salvati con le impostazioni aggiornate, ma quelli già presenti sul dispositivo possono restare alla qualità precedente. Questo significa che una playlist scaricata mesi prima non viene necessariamente aggiornata da sola, anche se nelle impostazioni è stata scelta una qualità superiore.

Per chi ha pochi album offline il problema è relativo, ma con una libreria ampia la situazione cambia. Bisogna cancellare i download, attendere che vengano rimossi e poi scaricarli di nuovo, con il rischio di perdere tempo e di dimenticare qualche playlist importante. Una funzione per aggiornare in blocco i contenuti esistenti renderebbe il passaggio al nuovo livello audio molto più lineare.

Come potrebbe funzionare il nuovo comando

Le stringhe trovate nell’app fanno riferimento a un’opzione per aggiornare i download esistenti alla qualità audio scelta. Tradotto nella pratica, l’utente potrebbe evitare il lavoro manuale su singoli album, playlist o brani, lasciando all’app il compito di riscaricare i file nella qualità corretta. È una soluzione semplice, ma molto utile per rendere il lossless meno macchinoso.

Il punto non è solo tecnico. Spotify ha introdotto la qualità lossless per rispondere a una richiesta attesa da anni, ma l’esperienza deve essere comoda anche nella gestione quotidiana. Se per sfruttarla davvero bisogna intervenire a mano su decine di download, molti utenti potrebbero rinunciare o usarla solo in streaming. Con un sistema automatico, invece, il passaggio di qualità diventerebbe più accessibile anche per chi non vuole perdere tempo nelle impostazioni.

Spazio e dati restano il vero limite

La nuova funzione, però, non potrà ignorare un aspetto pratico: i file in qualità lossless occupano più spazio e possono consumare molti più dati durante il download. Nel codice dell’app compaiono infatti riferimenti ad avvisi sullo spazio già usato dai contenuti offline e su quello che potrebbe essere necessario dopo l’aggiornamento. È un passaggio importante, perché non tutti gli smartphone hanno memoria libera a sufficienza.

Spotify dovrebbe mostrare anche avvisi legati alla rete mobile, così da evitare che un aggiornamento massiccio dei download consumi troppi giga senza che l’utente se ne accorga. È una precauzione sensata, soprattutto per chi ha molte playlist salvate e usa spesso lo smartphone fuori casa. Il lossless migliora la qualità audio, ma richiede più attenzione a memoria interna, connessione e autonomia.

Se arriverà davvero nell’app stabile, questa funzione potrebbe rendere più completo il passaggio di Spotify all’audio ad alta qualità. Non cambierà il modo in cui si sceglie la musica, ma potrebbe eliminare uno degli ostacoli più fastidiosi per chi ascolta offline. Per ora resta una funzione in sviluppo, ma la direzione è chiara: rendere il lossless su Spotify meno complicato e più adatto all’uso di tutti i giorni.