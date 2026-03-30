La funzione segreta di Google che ti svolta il telefono: solo pochissime persone la stanno usando

C’è un momento preciso in cui ti rendi conto che i tuoi dati personali non sono più davvero tuoi e quindi bisogna fare attenzione.

È qui che entra in gioco uno degli strumenti meno conosciuti – ma più concreti – messi a disposizione da Google per chi usa internet ogni giorno, spesso senza pensare a cosa lascia dietro di sé.

La sensazione di avere il controllo della propria identità digitale è, nella maggior parte dei casi, solo apparente. Esiste infatti un mercato parallelo, fatto di data broker, che raccolgono, aggregano e rivendono informazioni personali: numeri di telefono, indirizzi di casa, email, perfino dati legati alle abitudini quotidiane.

Non si tratta di un fenomeno marginale. È una vera industria, silenziosa e capillare, che opera proprio grazie alla quantità di tracce che lasciamo navigando. E spesso tutto avviene senza un consenso davvero consapevole.

In questo scenario, le grandi piattaforme stanno iniziando a muoversi in modo più deciso. L’obiettivo è chiaro: offrire strumenti che permettano agli utenti di intervenire direttamente sulla diffusione dei propri dati.

“Risultati su di te”: lo strumento che quasi nessuno usa

Tra le funzioni più utili – e meno sfruttate – c’è “Risultati su di te”, un servizio gratuito che consente di monitorare e richiedere la rimozione di informazioni personali dai risultati di ricerca.

Il meccanismo è semplice ma potente: una volta attivato, lo strumento controlla se online compaiono dati sensibili legati al tuo nome e ti permette di segnalare rapidamente i contenuti da eliminare.

Negli ultimi aggiornamenti, questa funzione è stata resa ancora più accessibile. Secondo diversi esperti di sicurezza digitale, si tratta di uno degli strumenti più efficaci per chi vuole iniziare a difendere la propria privacy senza competenze tecniche.

Eppure, nonostante sia attivo da anni, resta poco conosciuto: milioni di utenti lo ignorano completamente, mentre i loro dati continuano a circolare.

Attivare “Risultati su di te” richiede pochi minuti. Basta accedere alla sezione dedicata del proprio account e compilare una richiesta indicando quali dati si vogliono monitorare.

Da quel momento, il sistema può:

segnalare automaticamente la presenza di informazioni personali online

permettere la richiesta di rimozione dai risultati di ricerca

in alcuni casi, estendere la protezione anche ai familiari

C’è però un limite importante da conoscere: la rimozione riguarda i risultati del motore di ricerca, non sempre il contenuto originale. Questo significa che, se un dato è pubblicato su un sito esterno, potrebbe restare online finché non si interviene direttamente sul gestore della pagina.

Se l’obiettivo è cancellare completamente le proprie informazioni dalla rete, il percorso diventa più lungo – e spesso anche a pagamento. Bisogna contattare uno a uno i data broker e richiedere la cancellazione, operazione che può richiedere tempo e competenze specifiche.

Per questo motivo, strumenti come quello di Google rappresentano una prima barriera concreta, utile per ridurre la visibilità dei dati più sensibili, anche senza affrontare procedure complesse.

I numeri raccontano bene la situazione: milioni di persone hanno già utilizzato questa funzione, ma restano una minoranza rispetto agli utenti complessivi. Un divario che dice molto su quanto il tema della privacy sia ancora sottovalutato nella vita quotidiana.

Una questione che riguarda tutti, ogni giorno

La gestione dei dati personali non è più un tema per esperti o appassionati di tecnologia. Riguarda chiunque abbia uno smartphone, un account email o un profilo online.

La differenza, oggi, non sta tanto nel riuscire a proteggere tutto, quanto nel sapere da dove iniziare. E strumenti come “Risultati su di te” offrono proprio questo: un punto di accesso semplice, immediato, alla difesa della propria identità digitale.

Il resto dipende da una scelta che spesso rimandiamo: continuare a ignorare il problema, oppure iniziare – anche con un solo clic – a riprendere il controllo.