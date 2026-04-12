La nuova frontiera dell'AI ora è la cucina: come si sostituirà nelle cene con gli amici

Cozytime Lumo sta aprendo la strada a una nuova era della cucina, dove l’intelligenza artificiale non è più un concetto applicato solo nel campo della tecnologia, ma entra a far parte della nostra vita quotidiana anche in cucina.

Con l’arrivo della primavera, la voglia di grigliate all’aperto cresce, ma non sempre il tempo o le circostanze permettono di godersi una cena con gli amici nel giardino. Ecco che arriva una rivoluzione tecnologica in cucina: il Cozytime Lumo, il primo barbecue a infrarossi con AI al mondo, che cambia completamente il modo di concepire la cottura e le cene tra amici. Grazie a un sistema innovativo che sfrutta l’intelligenza artificiale (AI), questo barbecue riesce a offrire la stessa qualità delle grigliate tradizionali, senza fumi e senza disordine.

Come funziona il grill con AI

A prima vista, Cozytime Lumo potrebbe sembrare una semplice bistecchiera, ma dietro la sua struttura compatta e pratica si nasconde una tecnologia avanzata. Il barbecue utilizza infrarossi per cuocere gli alimenti, distribuendo uniformemente il calore grazie a un sistema che riflette gli infrarossi sulla superficie, garantendo una cottura omogenea senza bruciature o zone crude. La magia sta nel fatto che i succhi rimangono intrappolati all’interno degli alimenti, evitando fumi fastidiosi che rovinano l’esperienza, rendendo l’ambiente molto più piacevole. Questo è un vantaggio non solo per chi ama grigliare in casa, ma anche per chi cerca una cucina senza stress.

Ma cosa rende davvero speciale il Cozytime Lumo? La presenza dell’intelligenza artificiale è il componente innovativo che lo distingue dai tradizionali barbecue. Il dispositivo è in grado di riconoscere fino a 40 tipi di alimenti, come carne rossa, carne bianca, pesce, verdure, e persino dolci come i marshmallow, adattando automaticamente temperatura e tempi di cottura per ciascuno di essi. In questo modo, non è più necessario monitorare costantemente la cottura o regolarsi in base al tipo di cibo che si sta preparando.

Inoltre, sebbene l’AI faccia gran parte del lavoro, il sistema consente comunque di regolare manualmente la cottura tramite l’app companion da scaricare sullo smartphone, permettendo un controllo completo e personalizzato.

Perché cambieranno le cene tra amici

Le cene con gli amici sono momenti di convivialità, ma spesso la grigliata tradizionale comporta molteplici inconvenienti: fumi, odore persistente, pulizie lunghe e difficili. Con Cozytime Lumo, questi problemi sono superati. L’assenza di fumi e la velocità nella pulizia permettono di godersi l’esperienza senza i fastidi legati alla cottura all’aperto.

Inoltre, l’AI permette a chiunque, anche a chi non è esperto di grigliate, di preparare piatti perfetti ogni volta, senza il rischio di bruciare la carne o cuocerla troppo poco. Questo rende l’uso di Cozytime Lumo ideale per una cena con amici, poiché ognuno potrà essere soddisfatto con piatti cotti alla perfezione, senza l’assillo di sorvegliare il barbecue.

Cozytime Lumo non è solo un semplice barbecue, ma un investimento nella cucina del futuro. Attualmente disponibile su Kickstarter, è possibile prenotarlo con un 40% di sconto rispetto al prezzo di listino, per una cifra di 260 euro. La disponibilità del prodotto è prevista per luglio 2026, e sarà il regalo ideale per chi ama cucinare, ma vuole farlo con il massimo della comodità e senza compromettere la qualità.