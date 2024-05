La presale di Dogeverse supera quota $ 15 milioni ed entra nelle fasi finali: potrebbe essere la più grande meme coin del 2024?

Le meme coin hanno avuto un enorme successo nel 2024, con alcuni dei token più importanti che hanno registrato rendimenti del 1312,6%. Anche se la corsa al rialzo è leggermente rallentata, le meme coin continuano la loro strada verso il successo e molte delle loro prevendite raggiungono nuove vette.

Una delle prevendite più entusiasmanti di quest’anno è Dogeverse ($DOGEVERSE). Questo progetto unisce la viralità delle meme coin con la tecnologia bridge per creare una meme coin multi-chain che ha già raccolto più di 15 milioni di dollari. Molti trader e analisti prevedono che Dogeverse potrebbe essere una delle più grandi meme coin del 2024.

Le meme coin a tema cane in testa alla classifica

Anche se questo ciclo di meme coin ha visto entrare in scena nuovi animali – gatti, foche e bradipi, solo per citarne alcuni – il chiaro vincitore del 2024 è il cane. CoinGecko ha anche una pagina dedicata per seguire i movimenti dei prezzi delle monete a tema cane.

Attualmente, quattro delle principali meme coin sono a tema cane: Dogecoin, Shiba Inu, dogwifhat e FLOKI. Molte di loro hanno registrato una crescita enorme e il nuovo arrivato, dogwifhat, è salito alle stelle del 3.000% tra gennaio e marzo. Nel frattempo, la più consolidata FLOKI è cresciuta del 35%

Mentre coin come Pepe hanno goduto di rendimenti redditizi, Shiba Inu rimane il cane di punta nel mondo dei meme. Tutta l’attenzione sembra focalizzata sulla prevendita della nuovissima meme coin a tema cane, che ha raccolto più di 15 milioni di dollari dall’inizio di aprile.

Dogeverse, meme coin multi-chain, raccoglie 15 milioni di dollari

Dogeverse è rapidamente diventata una delle prevendite di meme coin più chiacchierate quest’anno. Il token è la prima meme coin ad essere disponibile su sei diverse blockchain e offre anche ricompense di staking elevate per chi investe durante la prevendita.

Il progetto Dogeverse si basa su uno Shiba Inu che passa di catena in catena chiamato Cosmo the Doge. Cosmo the Doge condivide le sue abilità di viaggiare tra le chain con i possessori di $DOGEVERSE..

Il token è disponibile per essere acquistato su Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base e i titolari possono richiedere i propri token sulla chain di loro scelta una volta terminata la prevendita. Utilizzando la tecnologia Wormhole, Dogeverse consente ai possessori di passare da una catena all’altra con delle commissioni davvero basse.

Gli investitori possono mettere in staking $DOGEVERSE per accedere ad un rendimento impressionante

Oltre alla funzionalità multi-chain, Dogeverse consente ai titolari di mettere in staking i propri token $DOGEVERSE e guadagnare un APY elevato. Chiunque acquisti i propri token utilizzando Ethereum sarà in grado di bloccare i token per ottenere un rendimento del 58% sul proprio investimento.

Le ricompense saranno distribuite in due anni e 20 miliardi di $DOGEVERSE sono stati accantonati per questa attività.

Gli investitori che hanno avuto accesso alla prevendita potranno mettere immediatamente in staking i propri token e godere dei profitti più elevati. Questo meccanismo aiuta anche il prezzo dei token poiché disincentiva gli investitori dal scaricare immediatamente i token e incoraggia la crescita nel lungo periodo.

Attualmente, il token ha un prezzo di $ 0,00031, ma in base al successo della prevendita, molti si aspettano che questo prezzo aumenti una volta terminata questa fase e quando il token sarà quotato su DEX. Ciò significa che questa potrebbe essere l’ultima possibilità di acquistare Dogeverse ad un prezzo così basso poiché la prevendita si sta avvicinando alla conclusione.

I partecipanti alla prevendita riceveranno i loro token $DOGEVERSE al termine della presale e le date di richiesta e quotazione saranno annunciate sui siti di social media del progetto.