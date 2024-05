Le meme coin di Trump e Biden in rialzo dopo le ultime dichiarazioni di The Donald sulle crypto

Le meme coin ispirate all’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden e all’ex presidente Donald Trump hanno registrato aumenti nelle ultime 24 ore dopo che Trump ha parlato di criptovalute durante la cena con i possessori della sua collezione di NFT.

I dati di CoinMarketCap rivelano che la meme coin a tema Trump, MAGA ( TRUMP ), è salita alle stelle di oltre il 44%. Allo stesso modo, Jeo Boden ( BODEN ), una coin con un riferimento errato al presidente Joe Biden, è aumentata di oltre il 22%.

La pagina della categoria di capitalizzazione di mercato delle meme coin di CoinMarketCap ha identificato i primi tre guadagni di meme coin nelle ultime 24 ore: Donald Tremp è aumentato del 122%, MAGA è aumentato del 44% e Jeo Boden è aumentato del 22%.

In contrasto con questi rialzi, Bitcoin ( BTC ) è stato scambiato intorno ai 60.800 dollari, riflettendo un calo del 2,4% nello stesso periodo. Anche Ethereum ( ETH ) ha subito un calo, scendendo di oltre l’1,4% a circa 2.950 dollari.

Il raduno delle meme coin a tema presidenziale arriva dopo che Trump ha annunciato mercoledì che intende accettare le criptovalute per le sue donazioni elettorali. In diversi videoclip pubblicati su X dal detentore anonimo di DeGods NFT Malcolm, l’ex presidente si è rivolto a un gruppo di acquirenti di NFT, esprimendo il suo sostegno alle donazioni di criptovalute.

“Se non puoi, mi assicurerò che tu possa”, ha detto Trump in un discorso. “Possiamo donare alla campagna Trump utilizzando le criptovalute? Credo che la risposta sia sì.”

L’annuncio ha alimentato l’impennata delle meme coin ispirate a Trump, sottolineando la crescente intersezione tra criptovalute e raccolta fondi nella politica. Trump ha compiuto molti sforzi nel settore delle criptovalute, tra cui l’offerta di carte NFT su più chain, l’attacco alle CBDC e quasi 3 milioni di dollari in partecipazioni in criptovalute.

