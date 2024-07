Luna di miele finita per la meme coin di Hawk Tuah: ecco la migliore alternativa tra le crypto

La nuova meme coin Hawk Tuah è crollata ieri, sprecando tutti i guadagni ottenuti negli ultimi giorni. La meme coin ha ora una capitalizzazione di mercato di poco più di 500.000 dollari, rispetto alla valutazione più alta di tutti i tempi di 2,7 milioni di dollari registrata ieri.

La meme coin è scesa di quasi il 72% nelle ultime 24 ore, nonostante una certa ripresa nelle ultime ore.

Tuttavia, un’altra nuova meme coin – Base Dawgz (DAWGZ) – sta rubando i riflettori a HAWK. Ha già raccolto oltre 2,8 milioni di dollari nella sua prevendita in corso, più del massimo storico di Hawk Tuah.

La forte domanda iniziale ha impressionato diversi investitori dalle tasche profonde, alcuni dei quali puntano a rendimenti da 100x con DAWGZ. Altri credono che sia una delle migliori meme coin del momento.

Il prezzo di Hawk Tuah crolla: andrà a zero?

Il prezzo di Hawk Tuah è attualmente scambiato a $ 0,00053, in calo di quasi l’81% rispetto al suo massimo storico.

Inizialmente, il token mostrava tutte le caratteristiche per diventare la prossima grande meme coin. Si basa sul meme di Hawk Tuah, diventato virale a giugno sui social e da allora parte della cultura pop.

La meme coin è diventata così popolare da essere persino inclusa nell’elenco dei token di tendenza di CoinMarketCap, innescata dalla sua esplosività di ieri.

La nota piattaforma di monitoraggio crypto DEXTools ha inoltre assegnato a HAWK un punteggio di affidabilità del progetto pari a 90, il che ne ha rafforzato la legittimità. Inoltre, famosi influencer di criptovalute e YouTuber hanno coperto la sua ascesa alla ribalta.

Tuttavia, il declino di Hawk Tuah sottolinea il principale problema associato alle meme coin di tendenza. Considerando che questi token non offrono alcuna utilità, tendono a mostrare un’azione di prezzo pump-and-dump. In effetti, gli investitori non hanno alcun incentivo a detenere HAWK a lungo termine.

Base Dawgz è la migliore meme coin durante il “Dip”?

A differenza di Hawk Tuah, le meme coin ad alta utilità come Floki e Base Dawgz mostrano molta più resilienza, anche durante una prospettiva di mercato ribassista.

Ad esempio, Base Dawgz ha raccolto 2,8 milioni di dollari nella sua ICO, nonostante il mercato più ampio delle criptovalute abbia registrato una significativa pressione di vendita nelle ultime settimane.

Pertanto, le meme coin Base sono molto richieste, soprattutto dopo la prestazione stellare di Brett. Brett, il principale meme token su Base, ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 1,1 miliardi di dollari, nonostante sia scambiato a quasi il 40% al di sotto del suo massimo storico.

Gli esperti ritengono che DAWGZ possa seguire le sue orme, grazie alla sua natura ad alta utilità. In effetti, Base Dawgz offre una vasta gamma di premi per i suoi possessori di token, fungendo da importante incentivo per la detenzione a lungo termine.

Ad esempio, ha lanciato un innovativo programma share-to-earn, che consente agli investitori di guadagnare punti airdrop per la condivisione di contenuti relativi a DAWGZ. Allo stesso modo, gli investitori possono creare il proprio link di riferimento e guadagnare tramite esso una percentuale degli investimenti effettuati.

Infine, i detentori di Base Dawgz possono mettere in staking i propri token e guadagnare un interessante reddito passivo, attualmente con un APY superiore al 1000%. Infatti, DAWGZ – essendo una vera meme coin multi-chain – offre ricompense di staking elevate su 4 catene, tra cui Base, Ethereum, BNB Smart Chain e Avalanche. In cantiere anche lo staking su Solana.

Grazie alla sua proposta di valore unica, Base Dawgz ha ottenuto il sostegno di numerosi trader italiani di criptovalute, molti dei quali la definiscono una delle migliori meme coin.