La Ferrari apre ai pagamenti in criptovaluta in Europa

Secondo quanto pubblicato da Reuters, il produttore italiano di supercar Ferrari ha annunciato che accetterà le criptovalute come metodo di pagamento in Europa.

Il produttore di auto di lusso aveva precedentemente abilitato i pagamenti in criptovaluta per i suoi concessionari statunitensi nell’ottobre 2023.

Lo sviluppo evidenzia la crescente accettazione delle criptovalute tra i marchi globali e la crescente adozione della classe di attività all’interno della popolazione.

Secondo Ferrari, “… l’ingresso nel mercato europeo segue il lancio di successo di questo sistema di pagamento alternativo negli Stati Uniti meno di un anno fa, per supportare i concessionari nel soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei propri clienti”

L’azienda ha affermato che la maggior parte delle concessionarie in Europa ha già adottato il nuovo sistema di pagamento o è in fase di transizione. Il rinomato marchio automobilistico inizierà ad accettare criptovalute in Europa entro la fine di questo mese.

L’accettazione delle criptovalute sta aumentando?

Il mondo delle criptovalute ha assistito a un’impennata significativa nell’adozione negli ultimi anni. Il lancio degli ETF Bitcoin (BTC) è anche una testimonianza della crescente popolarità della classe di attività. Sempre più aziende stanno aprendo le porte alle criptovalute e molte stanno prendendo questa decisione grazie alla domanda dei clienti.

Blackrock è il più grande gestore patrimoniale al mondo, con circa 10 trilioni di $ di asset in gestione. Il CEO dell’azienda, Larry Fink, ha recentemente affermato che Bitcoin è oro digitale.

Con la crescita della popolarità e dell’adozione delle criptovalute, cresce anche il suo prezzo. BTC è tra gli asset con le migliori performance dell’ultimo decennio, superando molti titoli tecnologici e materie prime. Molti analisti prevedono che BTC alla fine supererà il traguardo di 1 milione di dollari.