La prevendita di Shiba Shootout è a quota $ 1 milione: ecco perché il progetto esploderà

La prevendita di Shiba Shootout (SHIBASHOOT) si dirige verso la soglia del milione di dollari e dunque ci si chiede se questa potrebbe essere la prossima meme coin ad esplodere quest’anno.

Shiba Shootout porta il gaming P2E nel selvaggio West delle criptovalute

La caratteristica principale di Shiba Shootout è un gioco per mobile Play-to-Earn (P2E) attualmente in fase di sviluppo.

Una versione base del gioco è già disponibile su Google Play e sull’App Store, consentendo ai primi investitori di sperimentare il concetto.

La versione completa, prevista per il rilascio entro la fine dell’anno, presenterà elementi di gioco più avanzati ambientati nella città virtuale di Shiba Gulch.

Permetterà inoltre ai giocatori di guadagnare token SHIBASHOOT.

SHIBASHOOT è il token ERC-20 nativo di Shiba Shootout e serve a molteplici scopi all’interno dell’ecosistema.

Non è solo la valuta di gioco per il gioco P2E, ma anche la chiave per accedere a varie funzionalità e premi.

Una delle caratteristiche più interessanti è il sistema di Cactus Staking.

Attraverso questo sistema, i giocatori possono bloccare i propri token SHIBASHOOT e guadagnare token aggiuntivi nel tempo.

Shiba Shootout ha anche una funzione chiamata Lucky Lasso Lotteries, in cui i giocatori usano i loro gettoni per avere la possibilità di vincere premi in crypto.

I titolari di SHIBASHOOT otterranno anche il diritto di voto nella struttura di governance del progetto.

La prevendita di SHIBASHOOT si avvicina a 1 milione di dollari mentre gli investitori scommettono molto sul potenziale futuro

La prevendita di Shiba Shootout ha guadagnato costantemente terreno sin dal suo lancio.

Finora ha raccolto oltre 770.000 dollari e si sta rapidamente avvicinando al traguardo del milione di dollari.

Questa domanda iniziale suggerisce che c’è un enorme interesse per l’ecosistema di Shiba Shootout.

Attualmente, i primi investitori possono assicurarsi i token SHIBASHOOT per soli $ 0,0197 ciascuno.

Si prevede che questo sarà uno sconto sull’eventuale prezzo di quotazione DEX.

Tuttavia, il prezzo di SHIBASHOOT aumenterà nel tempo poiché la prevendita viene effettuata in più fasi.

La fase successiva inizierà tra nove giorni.

Guardando avanti, Il white paper di Shiba Shootout definisce i piani per listare il token SHIBASHOOT sul mercato aperto una volta terminata la prevendita.

Ben 220 milioni di token SHIBASHOOT (il 10% dell’offerta) sono stati accantonati per fornire liquidità agli exchange.

Ciò significa che il successo di Shiba Shootout dipenderà da fattori come quanto sia coinvolgente il gameplay, quanto bene riusciranno a spargere la voce e se il mercato complessivo è rialzista.

Quindi, il tempo dirà se SHIBASHOOT potrà esplodere, ma è sicuramente un gioco da tenere d’occhio in futuro.