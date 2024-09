Lo Youtuber Dogecoin Millionaire prevede che i cloni di Pepe coin guideranno la prossima corsa al rialzo delle criptovalute

Da The Dogecoin Millionaire, al secondo Glauber Contessoto, arriva un’altra previsione rialzista sulle meme coin.

Lo youtuber famoso per i suoi investimenti in Dogecoin ha sostenuto che le crypto a tema Pepe guideranno la prossima bull run.

In effetti, il popolare meme Pepe The Frog ha preso d’assalto il mercato delle criptovalute sin dalla sua introduzione, con anche gemme a bassa capitalizzazione come PeiPei, PONKE e APU che impressionano gli investitori con la loro crescita esplosiva.

Le balene crypto stanno già accumulando un altro progetto simile, Pepe Unchained, che ha raccolto quasi 13,5 milioni di dollari in finanziamenti prevendita. Alcuni analisti lo sostengono addirittura come la prossima crittcrypto da 100x.

Contessotto punta su Pepe e Brett: quanto in alto possono arrivare?

Il popolare trader di criptovalute Glauber Contessoto ha ottenuto il titolo di “Dogecoin Millionaire”, grazie agli investimenti fatti sul token DOGE.

Contessoto ha investito 250.000 dollari in Dogecoin quando la meme coin aveva un prezzo di soli 0,045 dollari. Solo pochi mesi dopo, la sua posizione in DOGE valeva 4 milioni di dollari mentre i prezzi salivano alle stelle.

Contessoto è ancora estremamente ottimista su Dogecoin, prevedendo il suo enorme ritorno così come i rialzi dei tori in progetti correlati come Shiba Inu, Floki e Neiro.

Tuttavia, prevede che questa volta i progetti legati a Pepe The Frog avranno una domanda molto più elevata.

Inoltre, registra anche un volume di scambi costantemente elevato, uno dei vantaggi di essere un progetto quotato su Binance.

PEPE rimane anche un ottimo beta play su Ethereum. Mentre gli investitori sono stati recentemente ribassisti su ETH a causa della sua sottoperformance rispetto a Bitcoin e dei suoi modesti afflussi di ETF, gli esperti sono fiduciosi che la seconda criptovaluta più grande tornerà alla ribalta. Ciò fornirebbe lo sfondo ideale per Pepe e altre meme coin rana per spingersi verso nuovi massimi storici.

In effetti, alcuni trader popolari si aspettano che la capitalizzazione di mercato del PEPE raggiunga i 50 miliardi di dollari nella prossima corsa al rialzo delle criptovalute.

Contessoto è rialzista anche su Brett, la principale meme coin su Base. Dopotutto, il progetto è ispirato ai famosi webcomics The Boy’s Club di Matt Furie, lo stesso di Pepe.

Gli esperti ritengono che la moneta Brett potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 10 miliardi di dollari, a causa dei bassi costi di negoziazione sulla catena Base che la rendono un focolaio di investimenti al dettaglio.

Anche le balene sono rialziste su Pepe Unchained per la prossima corsa al rialzo delle criptovalute

Pepe Unchained (PEPU) si sta rapidamente affermando come uno dei principali attori nel settore delle meme coin, dietro massicci acquisti da parte delle balene.

A luglio, una cripto-balena ha investito 200.000 dollari in PEPU. Allo stesso modo, due balene hanno acquistato rispettivamente $ 25.000 e $ 55.000 di Pepe Unchained all’inizio di questo mese.

C’è un motivo per cui la meme coin ha raccolto quasi 13,5 milioni di dollari in finanziamenti prevendita, rendendola uno dei progetti ICO di maggior successo del 2024.

Tuttavia, PEPU non è un token ordinario. Invece di fare affidamento esclusivamente sulla popolarità del meme Pepe The Frog, sta lanciando una catena Layer-2, progettata appositamente per lo scambio di meme coin.

Considerando che le meme coin orientate all’utilità sono estremamente rare, la mossa ha creato un bel brusio. I titolari di PEPU potranno trarre vantaggio da bassi costi di negoziazione e transazioni istantanee, nonché da un block explorer e DEX dedicati.